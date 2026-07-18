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Стиль життя Відставка Михайла Федорова

"Мені страшно": дружина Федорова поскаржилась, що підтримка її чоловіка перетворюється на "психоз"

анастасія федорова та михайло федоров
Анастасія Федорова обурена неадекватними постами про свого чоловіка | Фото: Facebook / Михайло Федоров

Дружина ексміністра оборони України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія Федорова прокоментувала деякі вислови у соцмережах, які вже вийшли за рамки протестів та починають будувати "хворий культ особистості" навколо її чоловіка.

"Мені страшно від психозу. Страшно жити в країні, де люди не можуть зупинитися на етапі вдячності за результат та гідного відстоювання справедливості й починають будувати хворий культ особистості. Хоча ні. Не культ. Ікону, бл***дь. Справжню ікону", — написала Анастасія Федорова.

Анастасія Федорова обурилась постами, які пишуть деякі користувачі

Дизайнерка розповіла, що у стрічках соціальних мереж поширюють її сімейні відео з чоловіком, підставляючи на місце дружини, тобто неї, свої фото: "Сімейні відео використовують у власних фантазіях в особистих акаунтах, підставляючи себе на місце дружини. Поруч - моя донька. Про сексуалізацію я навіть не хочу говорити. Детально описувати, що б ви робили з чужим чоловіком, - це вже не почуття гумору".

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Анастасія Федорова написала, що хоче жити в країні, яка бореться за свої права, а ще більше - у країні, де є адекватність, а не масова ейфорія.

"Я дуже хочу, щоб моя донька росла в країні, де не ганяються ні за ким і не роблять із людей ідолів. Де знають собі ціну. Де жінки мають самоповагу. Де є гідність. Інакше мені буде дуже складно їй пояснити, за що вона втратила стільки звичайного дитинства лише тому, що народилася в нашій сім'ї", — зазначила дружина Михайла Федорова.

Вона підкреслила, що подібні пости їй траплялись у Threads, де роблять "матриці долі" і порадила читати якісні джерела, які "формують власне мислення". І попросила не порівнювати вихід на протест за справедливість із вибором партнерів у Tinder.

А також зазначила, що хотіла б жити у країні, де ЗМІ "не перекручують слова близьких людей заради дешевих клікбейтів".

"Бо я вже майже бачу заголовки: "Дружині ексміністра страшно", "вона матюкається". І знаю, що багато хто прочитає тільки їх. Бо саме так не працює зріла політика. І саме так не дорослішає суспільство", - резюмувала Анастасія Федорова.

Втім, у коментарях дописувачі зазначили, що їм не траплялись подібні пости у соцмережах та зазначили, що "набагато більший процент українців просто намагається висловити протест", а також люди вийшли на мітинг "не за пана Федорова, а на мітинг за зміни".

анастасія федорова пост про культ
анастасія федорова пост про культ
анастасія федорова пост про культ
анастасія федорова пост про культ

"Більшість вийшла не за чиюсь "романтизацію" чи персональні фантазії, а за свідомість, гідність і здоровий глузд. Поодинокі перекоси не мають змінювати сенс того, що люди насправді підтримували", — написала ще одна користувачка.

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