"Мені страшно": дружина Федорова поскаржилась, що підтримка її чоловіка перетворюється на "психоз"

Дружина ексміністра оборони України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія Федорова прокоментувала деякі вислови у соцмережах, які вже вийшли за рамки протестів та починають будувати "хворий культ особистості" навколо її чоловіка.

"Мені страшно від психозу. Страшно жити в країні, де люди не можуть зупинитися на етапі вдячності за результат та гідного відстоювання справедливості й починають будувати хворий культ особистості. Хоча ні. Не культ. Ікону, бл***дь. Справжню ікону", — написала Анастасія Федорова.

Анастасія Федорова обурилась постами, які пишуть деякі користувачі

Дизайнерка розповіла, що у стрічках соціальних мереж поширюють її сімейні відео з чоловіком, підставляючи на місце дружини, тобто неї, свої фото: "Сімейні відео використовують у власних фантазіях в особистих акаунтах, підставляючи себе на місце дружини. Поруч - моя донька. Про сексуалізацію я навіть не хочу говорити. Детально описувати, що б ви робили з чужим чоловіком, - це вже не почуття гумору".

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Анастасія Федорова написала, що хоче жити в країні, яка бореться за свої права, а ще більше - у країні, де є адекватність, а не масова ейфорія.

"Я дуже хочу, щоб моя донька росла в країні, де не ганяються ні за ким і не роблять із людей ідолів. Де знають собі ціну. Де жінки мають самоповагу. Де є гідність. Інакше мені буде дуже складно їй пояснити, за що вона втратила стільки звичайного дитинства лише тому, що народилася в нашій сім'ї", — зазначила дружина Михайла Федорова.

Вона підкреслила, що подібні пости їй траплялись у Threads, де роблять "матриці долі" і порадила читати якісні джерела, які "формують власне мислення". І попросила не порівнювати вихід на протест за справедливість із вибором партнерів у Tinder.

А також зазначила, що хотіла б жити у країні, де ЗМІ "не перекручують слова близьких людей заради дешевих клікбейтів".

"Бо я вже майже бачу заголовки: "Дружині ексміністра страшно", "вона матюкається". І знаю, що багато хто прочитає тільки їх. Бо саме так не працює зріла політика. І саме так не дорослішає суспільство", - резюмувала Анастасія Федорова.

Втім, у коментарях дописувачі зазначили, що їм не траплялись подібні пости у соцмережах та зазначили, що "набагато більший процент українців просто намагається висловити протест", а також люди вийшли на мітинг "не за пана Федорова, а на мітинг за зміни".

"Більшість вийшла не за чиюсь "романтизацію" чи персональні фантазії, а за свідомість, гідність і здоровий глузд. Поодинокі перекоси не мають змінювати сенс того, що люди насправді підтримували", — написала ще одна користувачка.

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