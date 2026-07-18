Последняя одинокая Spice Girls выходит замуж: кого из "перчинок" не будет на свадьбе

Мелани Чисхолм, известная, как Мел Си, выходит замуж Криса Дингоулла, модель из Австралии, отношения с которым она старалась не афишировать. Она последняя из "перчинок" оставалась незамужней.

52-летняя участница Spice Girls публично не объявляла о своей помолвке с Крисом, которому, как полагают, около сорока лет, но она "совершенно без ума от него и никогда не была так счастлива", пишет Daily Mail.

Мел Си — последняя из Spice Girls , кто вышла замуж. Она уже пригласила на свадьбу всех своих коллег по группе. Воссоединение в эти выходные совпадет с 30-летием первого хита группы, песни Wannabe.

Хит Spice Girls - Wannabe

Но Виктория Бекхэм пропустит этот важный день, так как сейчас находится в Америке на чемпионате мира по футболу. Источник сообщил: "Все очень удивлены тем, что Спортивная Спайс выходит замуж накануне финала чемпионата мира по футболу FIFA. Есть ощущение, что со временем она может переехать в Австралию с Крисом. Она уже участвует в австралийской версии шоу "Голос", а ее 17-летняя дочь Скарлетт в конце года поступит в университет".

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Виктории Бекхэм не будет на свадьбе подруги

Мел впервые публично заявила о своих отношениях с австралийской моделью и писателем Крисом в 2024 году после нескольких месяцев слухов об их романе и после того, как они познакомились в приложении для знакомств знаменитостей Raya.

Ранее она состояла в семилетних отношениях со своим бывшим менеджером Джо Маршаллом, которые закончились в 2015 году. У нее есть дочь Скарлетт от бывшего партнера Томаса Старра.

Она рассказывала в интервью про своего возлюбленного: "Он очень спокойный. С ним очень весело… мы вместе тренируемся. У нас очень похожие характеры и образ жизни".

Мел Си нашла свою любовь

Ранее Мел заявляла, что не собирается выходить замуж, а потом признавалась, что ее клиническую депрессию обострило постоянное одиночество.

На пике славы Spice Girls в конце девяностых большинство коллег Мел Си по группе состояли в отношениях. Виктория вышла замуж за Дэвида Бекхэма и родила от него первенца к 1999 году, Мел Би вышла замуж за своего первого мужа Джимми Гулзара в 1998 году и также родила своего первого ребенка, а роман Эммы Бантон с ее нынешним мужем Джейдом Джонсом начался в 1999 году.

Тем временем Джери Холливелл наслаждалась чередой громких романов, из-за чего Мел призналась, что чувствует себя обделенной вниманием.

В девяностые годы у Мел были несколько громких романов, включая короткий роман с Робби Уильямсом в 1997 году.

В своих мемуарах 2022 года певица рассказала, что Робби разбил ей сердце и "плохо с ней обращался", утверждая, что звезда Take That сначала обманул ее, а затем "внезапно" бросил.

В 2000 году у Мел завязался четырехмесячный роман с другой звездой бойз-бэнда — Джеем Брауном из группы 5ive, и звезда призналась, что до сих пор дружит с ним и назвала его "прекрасным бывшим парнем".

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