Остання незаміжня учасниця Spice Girls виходить заміж: кого з "перчинок" не буде на весіллі

Мелані Чісхолм, відома як Мел Сі, виходить заміж за Кріса Дінгоулла, модель з Австралії, стосунки з яким вона намагалася не афішувати. Вона була останньою з "перчинок", яка залишалася незаміжньою.

52-річна учасниця гурту Spice Girls публічно не оголошувала про свої заручини з Крісом, якому, як вважають, близько сорока років, але вона "абсолютно закохана в нього і ніколи не була такою щасливою", пише Daily Mail.

Мел Сі — остання з "Spice Girls", яка вийшла заміж. Вона вже запросила на весілля всіх своїх колег із гурту. Зустріч гурту цими вихідними збіжиться з 30-річчям першого хіта гурту — пісні "Wannabe".

Хіт Spice Girls — "Wannabe"

Але Вікторія Бекхем пропустить цей важливий день, оскільки зараз перебуває в Америці на чемпіонаті світу з футболу. Джерело повідомило: "Усі дуже здивовані тим, що "Спортивна Спайс" виходить заміж напередодні фіналу чемпіонату світу з футболу FIFA. Є відчуття, що з часом вона може переїхати до Австралії разом із Крісом. Вона вже бере участь в австралійській версії шоу "Голос", а її 17-річна донька Скарлетт наприкінці року вступить до університету".

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Вікторія Бекхем не буде на весіллі подруги

Мел уперше публічно заявила про свої стосунки з австралійським моделем і письменником Крісом у 2024 році після кількох місяців чуток про їхній роман і після того, як вони познайомилися в додатку для знайомств серед знаменитостей Raya.

Раніше вона перебувала у семирічних стосунках зі своїм колишнім менеджером Джо Маршаллом, які завершилися у 2015 році. У неї є донька Скарлетт від колишнього партнера Томаса Старра.

Вона розповідала в інтерв’ю про свого коханого: "Він дуже спокійний. З ним дуже весело… ми разом тренуємося. У нас дуже схожі характери та спосіб життя".

Мел Сі знайшла своє кохання

Раніше Мел заявляла, що не збирається виходити заміж, а потім зізнавалася, що її клінічну депресію посилила постійна самотність.

На піку слави Spice Girls наприкінці дев’яностих більшість колег Мел Сі по групі перебували у стосунках. Вікторія вийшла заміж за Девіда Бекхема і народила від нього первістка до 1999 року, Мел Бі вийшла заміж за свого першого чоловіка Джиммі Гулзара у 1998 році і також народила свою першу дитину, а роман Емми Бантон з її нинішнім чоловіком Джейдом Джонсом розпочався у 1999 році.

Тим часом Джері Холлівелл насолоджувалася низкою гучних романів, через що Мел зізналася, що почувається обділеною увагою.

У дев’яностих роках у Мел було кілька гучних романів, зокрема короткий роман із Роббі Вільямсом у 1997 році.

У своїх мемуарах 2022 року співачка розповіла, що Роббі розбив їй серце і "погано з нею поводився", стверджуючи, що зірка гурту Take That спочатку обдурив її, а потім "раптово" кинув.

У 2000 році у Мел розпочався чотиримісячний роман з іншою зіркою бойз-бенду — Джеєм Брауном із гурту 5ive, і зірка зізналася, що досі дружить із ним і назвала його "чудовим колишнім хлопцем".

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