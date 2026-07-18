Актриса из культового фильма "Чужие" через 40 лет рассказала, почему не стала звездой

Кэрри Хенн исполнила роль девочки Ньют, которую спасает Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер. Но это была ее единственная роль и, спустя 40 лет, Кэрри говорит, что не жалеет об упущенных возможностях.

Прошло 40 лет с момента выхода фильма Джеймса Кэмерона "Чужие", который по праву считается одним из лучших фильмов восьмидесятых. При скромном бюджете в 18 млн долларов, он собрал кассу в 183 миллиона и закрепил за Сигурни Уивер статус звезды. Но ее юная напарница Кэрри Хенн (Ньют) больше не снималась, чем она занимается сейчас, выяснили журналисты Daily Mail.

Трейлер фильма "Чужие"

В научно-фантастическом сиквеле Эллен Рипли (Сигурни Уивер) — единственная выжившая после нападения инопланетян на ее корабль — объединяется с отрядом морских пехотинцев, чтобы вернуться на Луну, где они сталкиваются с инопланетянами.

Однако самым ярким персонажем фильма стала Ребекка "Ньют" Джорден, девочка, которой удалось выжить на чужой территории, в то время как всех, кого она знала, убили пришельцы.

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Эту роль блестяще исполнила девятилетняя Кэрри Хенн.

Кэрри никогда не планировала становиться актрисой и прошла прослушивание только после того, как кастинг-директор посетил ее школу и уговорил сняться в кино.

Хотя Кэрри прекрасно провела время на съемочной площадке и нисколько не жалеет об участии, после фильма "Чужие" она решила больше не сниматься в кино, вернулась в школу и в итоге стала учительницей.

Кэрри Хенн стала звездой фильма "Чужие"

Кэрри изучала гуманитарные науки в Калифорнийском государственном университете, где познакомилась со своим будущим мужем Натаном Кутчером. Они живут в городе Атватэр, штат Калифорния, где Кэрри работает учительницей начальной школы.

Тем не менее, Кэрри путешествует по штату, чтобы посещать фанатские конвенции и научно-фантастические выставки, описывая себя в Instagram как "Жена, мать, педагог и актриса в детстве (Ньют – "Чужие")".

Кэрри, получившая премию "Сатурн" и премию Young Artist Award за свою роль говорила в интервью: "Многим людям трудно это понять. Они не понимают, что актерская деятельность не была моей страстью. Мне понравилось, это был потрясающий опыт, сделала бы я это снова? Конечно. Но это не было моим призванием. Преподавание было моим призванием".

Вскоре после окончания съемок фильма "Чужие" ее отца, который служил в ВВС и был расквартирован на базе ВВС Лейкенхит, перевели обратно в Америку. Сама Кэрри долгое время жила в Англии, так как ее мать англичанка. Она рассказывала, что переезд в США шокировал ее больше, чем съемки в культовом фильме: "Поначалу было трудно, потому что я явно отличалась от других; я не только снялась в крупном фильме, но и говорила с английским акцентом. Но я старалась жить обычной жизнью".

Кэрри рассказала, что ее общение с Сигурни Уивер, сыгравшей Рипли, было "естественным и непринужденным", и что недавно они с удовольствием пообщались.

В наши дни она с удовольствием вспоминает свое кинематографическое прошлое, но рада, что оно не всплывает "повседневно".

Кэрри Хенн в роли Ньют Фото: Скриншот

"Время от времени ко мне тихо подходят ученики и говорят: "Мой папа учился в одной школе с вами и всегда стеснялся просить автограф. Не могли бы вы подписать его DVD на день рождения?" Но в основном это просто классная, скрытая часть моей жизни, которую мой муж и дети могут разделить со мной на конвенциях, - рассказала актриса.

"Чужой" стал одной из крупнейших научно-фантастических кинофраншиз, породившей несколько сиквелов и ряд других фильмов. Наиболее известные спин-оффы — это серия фильмов "Чужой против Хищника".

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