Актриса з культового фільму "Чужі" через 40 років розповіла, чому не стала зіркою

Керрі Хенн зіграла роль дівчинки Ньют, яку рятує Еллен Ріплі у виконанні Сігурні Вівер. Але це була її єдина роль, і через 40 років Керрі каже, що не шкодує про втрачені можливості.

Минуло 40 років з моменту виходу фільму Джеймса Кемерона "Чужі", який по праву вважається одним із найкращих фільмів вісімдесятих. При скромному бюджеті в 18 млн доларів він зібрав у прокаті 183 мільйони і закріпив за Сігурні Вівер статус зірки. Але її юна напарниця Керрі Хенн (Ньют) більше не знімалася — що вона робить зараз, з’ясували журналісти Daily Mail.

Трейлер фільму "Чужі"

У науково-фантастичному сиквелі Еллен Ріплі (Сігурні Вівер) — єдина, хто вижила після нападу інопланетян на її корабель, — об’єднується із загоном морських піхотинців, щоб повернутися на Місяць, де вони стикаються з інопланетянами.

Однак найяскравішою героїнею фільму стала Ребекка "Ньют" Джорден — дівчинка, якій вдалося вижити на чужій території, тоді як усіх, кого вона знала, вбили прибульці.

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Цю роль блискуче зіграла дев'ятирічна Керрі Хенн.

Керрі ніколи не планувала ставати актрисою і пройшла прослуховування лише після того, як кастинг-директор завітав до її школи та вмовив її знятися у фільмі.

Хоча Керрі чудово провела час на знімальному майданчику й анітрохи не шкодує про свою участь, після фільму "Чужі" вона вирішила більше не зніматися в кіно, повернулася до школи й зрештою стала вчителькою.

Керрі Хенн стала зіркою фільму "Чужі"

Керрі вивчала гуманітарні науки в Каліфорнійському державному університеті, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Натаном Кутчером. Вони мешкають у місті Атватер, штат Каліфорнія, де Керрі працює вчителькою початкової школи.

Проте, Керрі подорожує штатом, щоб відвідувати фан-конвенції та науково-фантастичні виставки, описуючи себе в Instagram як "Дружина, мати, педагог і актриса в дитинстві (Ньют — "Чужі")".

Керрі, яка отримала премію "Сатурн" та премію Young Artist Award за свою роль, сказала в інтерв’ю: "Багатьом людям важко це зрозуміти. Вони не розуміють, що акторська діяльність не була моєю пристрастю. Мені сподобалося, це був приголомшливий досвід, чи зробила б я це знову? Звичайно. Але це не було моїм покликанням. Викладання було моїм покликанням".

Незабаром після завершення зйомок фільму "Чужі" її батька, який служив у ВПС і був розміщений на базі ВПС Лейкенхіт, перевели назад до Америки. Сама Керрі довгий час жила в Англії, оскільки її мати — англійка. Вона розповідала, що переїзд до США шокував її більше, ніж зйомки в культовому фільмі: "Спочатку було важко, бо я явно відрізнялася від інших; я не тільки знялася у великому фільмі, а й говорила з англійським акцентом. Але я намагалася жити звичайним життям".

Керрі розповіла, що її спілкування з Сігурні Вівер, яка зіграла Ріплі, було "природним і невимушеним", і що нещодавно вони з задоволенням поспілкувалися.

Сьогодні вона із задоволенням згадує своє кінематографічне минуле, але рада, що воно не спливає "щодня".

Керрі Хенн у ролі Ньют Фото: Скриншот

"Час від часу до мене тихо підходять учні й кажуть: „Мій тато навчався в одній школі з вами й завжди соромився попросити автограф. Чи не могли б ви підписати його DVD на день народження?" Але в основному це просто класна, прихована частина мого життя, яку мій чоловік і діти можуть розділити зі мною на конвенціях, — розповіла актриса.

"Чужий" став однією з найбільших науково-фантастичних кінофраншиз, яка породила кілька сиквелів та низку інших фільмів. Найвідоміші спін-офи — це серія фільмів "Чужий проти Хижака".

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