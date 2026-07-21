Не спрашивайте, как прошел день. Психологи назвали 7 вопросов, которые укрепят отношения

Эми Морин, психотерапевт, ведущая подкаста "Mentally Stronger" и автор бестселлеров, дала парам советы о том, как сохранить отношения с помощью вопросов.

"Мы просто больше не разговариваем". Это одна из самых распространённых жалоб, которые она слышит в своём кабинете психотерапевта от пар, застрявших в коммуникационной рутине. Они часто говорят, что чувствуют себя скорее соседями по комнате, чем романтическими партнерами. Об этом пишет CNBC.

Какие вопросы задавать партнеру

Нет ничего плохого в том, чтобы спросить: "Как сегодня прошла работа?". Но повторение этого вопроса день за днём редко помогает вам выйти за рамки поверхностной беседы. Независимо от того, отвечает ли ваш партнер одним словом или перечисляет длинный список жалоб, такие разговоры могут вызвать у вас ощущение дистанции, а не близости.

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Вот семь вопросов, которые сделают вас психологически сильнее и помогут вам оставаться на связи.

1. "Что было самым приятным моментом твоего дня?"

Мы запрограммированы запоминать то, что пошло не так, быстрее, чем то, что пошло хорошо. Поэтому, если вы с партнером привыкли жаловаться на самые плохие моменты вашего дня, спросите о самых ярких моментах. Это может помочь развить оптимизм и благодарность, что полезно для психического здоровья, и привести к приятной беседе, в которой вы оба примете участие.

2. "Что пошло не по плану?"

Вместо того чтобы спрашивать о самом неприятном моменте дня вашего партнера, что может вызвать раздражение, примите как данность тот факт, что планы иногда срываются. Задавая этот вопрос, вы также показываете, что заинтересованы в том, чтобы узнать о трудностях вашего партнера.

Часто лучшее, что вы можете сделать, — это просто выслушать, не давая советов.

3. "Кто сделал твой день легче?"

Этот вопрос может привести к столь необходимому переходу от жалоб на неразумных начальников или надоедливых коллег к признанию людей, которых ты ценишь.

Иногда у вас может появиться возможность назвать друг друга. Со временем это может мотивировать вас делать дни друг друга лучше.

Спросите: "Кто сделал твой день легче?" Фото: Unsplash

4. "На что ты надеешься?"

Надежда полезна для нас. Исследования связывают надежду с более сильным ощущением смысла жизни, что может помочь вам пережить трудные времена.

Это работает в любом масштабе — большом или малом.

5. "Что сделало бы твой вечер приятным?"

После долгого дня легко позволить работе проникнуть в вечер, пока вы оба не начнёте листать страницы, сидя на противоположных концах дивана. Этот вопрос помогает сохранить вашу связь, даже когда у вас нет сил на долгий, глубокий разговор.

Ваш партнер может захотеть пригласить друзей или предложить еду на вынос и посмотреть серию хорошего сериала или шоу.

Спросите: "Что сделало бы твой вечер прекрасным?" Фото: Unsplash

6. "Приготовить ужин?"

Крепкие пары работают как одна команда, и один из лучших способов проявить себя как хороший товарищ по команде — это спросить, чем вы можете помочь.

Вместо того чтобы бросать расплывчатую фразу "Дай мне знать, если тебе что-то понадобится", будьте конкретны и проявите инициативу, например: "Хочешь, чтобы я сегодня вечером приготовил ужин?"

Не ведите себя так, будто оказываете услугу своему партнеру. Цель — показать, что вы заинтересованы в том, чтобы разделить нагрузку. Иногда вы сделаете больше, а иногда — ваш партнер. Такое взаимодействие без подсчёта очков укрепляет отношения.

7. "Что ты сделал сегодня, чтобы стать психологически сильнее?"

Возможно, ваш партнер высказался на встрече, поставил границу или просто преодолел то, чего боялся. Осознание его внутренней силы напоминает ему о его стойкости.

Сделайте обсуждение примеров силы духа вашим общим ритуалом. Отмечайте то, что вы оба сделали сегодня, и завтра снова задавайте интересные вопросы — ведь если вы выйдете за рамки "Как прошла работа сегодня?", ваши ночные разговоры никогда не наскучат.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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