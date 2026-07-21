Евгений Бушмакин погиб на фронте: "Пости похитили ТЦК" (фото)

Украинский актёр и режиссёр Евгений Бушмакин погиб в возрасте 45 лет, неся службу в рядах штурмовой бригады.

Об его гибели сообщила его подруга и коллега, режиссер Тоня Ноябрева. По ее словам, мужчина оказался на фронте после того, как сотрудники ТЦК задержали его прямо на улице. Что известно о трагедии — читайте в материале Фокуса.

Режиссёр Тоня Ноябрева первой сообщила о смерти Бушмакина в своём Instagram утром в понедельник. Публикация была краткой — без подробностей об обстоятельствах гибели или месте, где это произошло.

Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб на фронте Фото: Instagram

"Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня словно сердце вырвали", — написала Тоня, не скрывая своего потрясения.

"Почти похитили ТЦК"

По словам Ноябрьовой, Бушмакин попал в армию не по собственному желанию в обычном понимании — его остановили на улице представители ТЦК и задержали. Впоследствии мужчина был направлен в штурмовую бригаду, где и проходил службу до последнего дня.

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Евгения Бушмакина забрали с улицы ТЦК Фото: Instagram

"Его почти что похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отняли средства связи и сразу отправили в штурмовую бригаду", — пишет Ноябрева.

Режиссер подчеркнула, что военная служба не была призванием актера. "Он не умел воевать, он любил детей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом", — отметила она.

Карьера в кино и образование

Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году окончил режиссёрский факультет Киевского национального университета культуры и искусств.

В кино он сыграл роли в фильмах "День независимости", "Все будет хорошо" и "Герой моего времени". Работа в последнем проекте принесла ему номинацию на премию "Золотая Дзига" в категории "Лучший актёр".

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