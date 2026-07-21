Холоденко опубликовала свою фотографию в молодости: люди не верят, что это она

Известная украинская психологиня Наталья Холоденко поделилась редким снимком из прошлого, на котором ей всего 21 год. В своём посте она откровенно рассказала о вынужденной эмиграции и призналась, что той Украины, в которой она выросла, больше не будет.

На фотографии, опубликованной в Instagram (@kholodenkon), молодая Наталья позирует в спортивной куртке, держа в руках большой кусок сала. Необычный образ блогерши вызвал настоящий фурор в сети. В комментариях под постом Холоденко уточнила свой возраст на момент съемки и призналась, что просмотр старых материалов вызвал у нее целую гамму сложных чувств.

Наталья Холоденко в молодости Фото: Instagram

"Нашла очень старые фото и видео. Хотите поближе познакомиться с моей историей? Сейчас, в связи с вынужденной эмиграцией, это вызывает ещё больше трепетных чувств", — написала Холоденко.

Психолог отметила, что дело не только в прошедших годах, но и в том, что страна её детства и юности изменилась навсегда. По её словам, переезд за границу лишь усилил ощущение утраты той жизни, которая осталась в прошлом. Она подчеркнула, что Украина, в которой она выросла и жила, исчезла, а сейчас постепенно формируется новый образ её страны и душевного дома. В комментариях подписчики активно поддержали Наталью, поблагодарив за откровенность и искренность в рассказе о своём жизненном пути.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Похудевшая Холоденко продемонстрировала фигуру в нижнем белье.

Психолог уверена, что брак Даши Квитковой и Никиты Добрынина был спланированным коммерческим проектом.

Наталья Холоденко ответила на критику Макса Барских и Алана Бадоева ироничными видео.