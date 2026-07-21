Холоденко виклала своє фото в молодості: люди не вірять, що це вона

Відома українська психологиня Наталія Холоденко поділилася раритетним кадром із минулого, на якому їй усього 21 рік. У своєму дописі вона відверто розповіла про вимушену еміграцію та зізналася, що тієї України, у якій вона виросла, більше не буде.

На опублікованій світлині в Instagram (@kholodenkon) молода Наталія позирує у спортивній куртці, тримаючи в руках великий шматок сала. Незвичний образ блогерки викликав справжній фурор у мереж. У коментарях під дописом Холоденко уточнила свій вік на момент зйомки та зізналася, що перегляд старих матеріалів викликав у неї цілу гаму складних почуттів.

Наталія Холоденко в молодості Фото: Instagram

"Розкопала дуже архівні фото/відео. Чи вам цікаво познайомитись з моєю історією ближче? Зараз, через вимушену еміграцію, це викликає ще більше трепетних почуттів", — написала Холоденко.

Психологиня зазначила, що справа не лише у роках, які минули, а й у тому, що країна її дитинства та юності змінилася назавжди. За її словами, переїзд за кордон лише загострив відчуття втрати того життя, яке залишилося в минулому. Вона наголосила, що Україна, в якій вона виросла і жила, зникла, а зараз поступово формується новий образ її країни та душевного дому. У коментарях підписники активно підтримали Наталію, дякуючи за відвертість та щирість у висвітленні свого життєвого шляху.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Схудла Холоденко показала фігуру в спідньому.

Психологиня впевнена, що шлюб Даші Квіткової та Нікіти Добриніна був спланованим комерційним проєктом.

Наталія Холоденко відреагувала на критику Макса Барських та Алана Бадоєва іронічними відео.