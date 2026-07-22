Жили в фургонах, мыли туалеты и голодали: сейчас эти 5 звезд зарабатывают миллионы (фото)

Сейчас они обладают миллионными состояниями, получают самые престижные награды и собирают миллионы поклонников по всему миру. Однако путь этих знаменитостей к мировому признанию лежал через крайнюю бедность, тяжелый труд, а порой и жизнь прямо на улице.

"Фокус" рассказывает о мировых звездах, которым удалось изменить свою жизнь и разбогатеть, став знаменитыми.

Сильвестр Сталлоне: ночи на автовокзале и отчаянный шаг

Вследствие родовой травмы часть лица Сталлоне осталась парализованной, из-за чего в детстве он постоянно подвергался насмешкам. На пути к созданию культового "Рокки" актер столкнулся с такими трудностями, что оказался на улице и несколько ночей провел на нью-йоркском автовокзале. Оказавшись в безвыходной ситуации, он согласился сняться в малобюджетном фильме для взрослых за 200 долларов — это были единственные деньги, которые помогли ему выжить.

Сильвестр Сталлоне снялся в фильме для взрослых, чтобы заработать деньги Фото: Instagram officialslystallone

Джим Керри: от уборщика до коронованного комика

Когда отец Джима потерял работу, семья оказалась на грани выживания и была вынуждена жить в фургоне. Будущий актер вместе с братом устроился на фабрику уборщиком и охранником — после уроков он часами мыл помещения, чтобы помочь семье. Из-за переутомления Керри даже бросил школу, но не потерял оптимизма. Юмор, который когда-то был для него способом уйти от суровой реальности, в конечном итоге сделал его одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

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Джим Керри когда-то жил в фургоне Фото: YouTube

Крис Пратт: ночевки в фургоне и счастливый случай

До своих звездных ролей в "Стражах Галактики" и "Мире юрского периода" Крис жил на Гавайях в фургоне, подрабатывая случайными работами и даже выступая в стриптиз-шоу. Все изменилось, когда во время работы официантом в ресторане на острове Мауи его заметила режиссер Рэй Дон Чонг. Она пригласила Пратта в свой проект, открыв ему путь в Лос-Анджелес и в мир большого кино.

Крис Пратт выступал в стриптиз-шоу, чтобы зарабатывать на жизнь Фото: Соцсети

Эминем: жестокий буллинг и путь к вершинам рэпа

Маршалл Метерс вырос без отца в условиях постоянной бедности и переездов. В Детройте он столкнулся с жестоким буллингом в школе, которую в итоге бросил в 17 лет. Работая на низкооплачиваемых работах, он параллельно выступал на рэп-батлах, где ему приходилось доказывать свой талант в среде, которая не принимала белых исполнителей. В конце концов, его настойчивость сделала его легендой мировой музыки.

Эминем подрабатывал на низкооплачиваемых работах Фото: Getty

Опра Уинфри: от одежды из мешков до собственной медиаимперии

Детство Опры в сельской местности штата Миссисипи было полно лишений — семья была настолько бедна, что девочка иногда носила одежду, сшитую из мешков для картофеля. Помимо бедности, она пережила сексуальное насилие и потерю ребенка в 14 лет. Только после переезда к отцу Уинфри смогла сосредоточиться на учебе, впоследствии пробилась на радио и телевидение и построила собственную медиаимперию.

Опра Уинфри в детстве носила одежду, сшитую из мешков для картофеля Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Легендарная американская телеведущая Опра Уинфри поразила поклонников феноменальным похудением, сбросив около 36 килограммов.

Сильвестр Сталлоне, который десятилетиями олицетворял идеал стальной физической формы, заметно похудел.

Кроме того, 64-летний американский комедийный актер Джим Керри вызвал волну конспирологических спекуляций о том, что его якобы заменил двойник. Вокруг этого развернулись активные дискуссии.