Жили у фургонах, мили туалети й голодували: зараз ці 5 зірок заробляють мільйони (фото)

Зараз вони володіють мільйонними статками, отримують найпрестижніші нагороди та збирають мільйони фанатів по всьому світу. Проте шлях цих знаменитостей до світового визнання пролягав через крайню бідність, важку працю, а часом і життя просто на вулиці.

Фокус розповідає про світових зірок, які змогли змінити своє життя та розбагатіти, ставши знаменитими.

Сильвестр Сталлоне: ночі на автовокзалі та відчайдушний крок

Через родову травму частина обличчя Сталлоне залишилася паралізованою, через що в дитинстві він терпів постійні насмішки. На шляху до створення культового "Роккі" актор зіткнувся з такою скрутою, що опинився на вулиці й кілька ночей провів на нью-йоркському автовокзалі. Опинившись у безвиході, він погодився знятися у малобюджетному фільмі для дорослих за 200 доларів — це були єдині гроші, які допомогли йому вижити.

Сильвестр Сталлоне знімався у фільмі для дорослих, щоб заробити гроші Фото: Instagram officialslystallone

Джим Керрі: від прибиральника до коронованого коміка

Коли батько Джима втратив роботу, родина опинилася на межі виживання і змушена була жити у фургоні. Майбутній актор разом із братом влаштувався на фабрику прибиральником та охоронцем — після уроків він годинами мив приміщення, аби допомогти родині. Через виснаження Керрі навіть покинув школу, але не втратив почуття гумору. Гумор, який колись був для нього способом утекти від суворої реальності, зрештою зробив його одним із найоплачуваніших акторів Голлівуду.

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Джим Керрі колись жив у фургоні Фото: YouTube

Кріс Пратт: ночівлі у фургоні та щасливий випадок

До своїх зіркових ролей у "Вартових Галактики" та "Світі Юрського періоду" Кріс жив на Гаваях у фургоні, перебиваючись випадковими підробітками та навіть виступами у стриптизі. Все змінилося, коли під час роботи офіціантом у ресторані на острові Мауї його помітила режисерка Рей Дон Чонг. Вона запросила Пратта у свій проєкт, відкривши йому дорогу до Лос-Анджелеса та великого кіно.

Кріс Пратт виступав у стриптизі, щоб заробити на життя Фото: Соцсети

Емінем: жорстокий булінг і шлях на вершину репу

Маршалл Метерс виріс без батька в умовах постійного безгрошів'я та переїздів. У Детройті він стикнувся з жорстоким булінгом у школі, яку зрештою кинув у 17 років. Працюючи на низькооплачуваних роботах, він паралельно виступав на реп-батлах, де йому доводилося доводити свій талант у середовищі, яке не сприймало білих виконавців. Зрештою наполегливість зробила його легендою світової музики.

Емінем працював на низькооплачуваних роботах Фото: Getty

Опра Вінфрі: від одягу з мішків до власної медіаімперії

Дитинство Опри в сільській місцевості Міссісіпі було сповнене злиднів — родина була настільки бідною, що дівчинка іноді носила одяг, пошитий із мішків для картоплі. Крім бідності, вона пережила сексуальне насильство та втрату дитини у 14 років. Лише після переїзду до батька Вінфрі змогла зосередитися на навчанні, згодом пробилася на радіо й телебачення та звела власну медіаімперію.

Опра Вінфрі в дитинстві носила одяг з мішків для картоплі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Легендарна американська телеведуча Опра Вінфрі вразила шанувальників феноменальним схудненням, скинувши близько 36 кілограмів.

Сильвестр Сталлоне, який десятиліттями уособлював ідеал сталевої фізичної форми, помітно змарнів.

Крім того, 64-річний американський комедійний актор Джим Керрі спровокував хвилю конспірології, що його начебто замінив двійник. Навколо цього розпочалися активні дискусії.