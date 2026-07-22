Ксюша Манекен, которая когда-то была чайлдфри, родила сына: что известно об отце (фото)

Популярная украинская блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук) впервые стала мамой и сообщила о рождении сына, которого назвали Филиппом. Новоиспеченная мамочка поделилась трогательным фото из роддома. Интересно, что ранее звезда интернета и бизнесвумен не хотела детей.

На фотографии, опубликованной в Instagram (@maneken007), блогерша держит новорожденного малыша на руках сразу после родов. Пост она лаконично подписала именем мальчика с белым сердечком.

Ксюша Манекен родила сына и назвала его Филипп Фото: Instagram

Что известно об отце малыша

О муже блогерши известно, что его зовут Андрей Дома (в Instagram — @andrey__doma). Он работает в сфере недвижимости, занимая должности девелопера и архитектора, а также занимается строительством и продажей частных домов.

Ксюша Манекен с мужем Андреем Фото: Instagram

Пара обручилась весной 2024 года, а уже в сентябре сыграла свадьбу под открытым небом. Известно, что для Андрея это не первый опыт отцовства — у него уже есть дети от предыдущих отношений. Судя по его странице в соцсетях, мужчина активно продвигает свои архитектурные проекты и девелоперские объекты (в частности, коттеджные городки), а также делится снимками из семейной жизни.

Відео дня

Ксюша Манекен — блогер из Кременчуга. В свое время она работала эскорт-моделью и открыто об этом говорила. Позже Манекен открыла брачное агентство.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ксюша Манекен призналась, что не ожидала своей первой беременности. Говорит, что раньше отслеживала овуляцию и таким образом удавалось не забеременеть, но однажды из-за стресса она наступила позже.

В соцсетях разгорелся скандал вокруг парикмахера после публикации видео-ответа на претензии клиента. В ролике мастер эмоционально обратился к Андрею — мужу блогерши и модели Ксюши Манекен — и заявил, что не собирается "падать на колени" из-за ситуации, сложившейся во время стрижки.

Кроме того, "офисники" опустошили счет украинской блогерши.