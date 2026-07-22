Ксюша Манекен, яка колись була чайлдфрі, народила сина: що відомо про батька (фото)

Популярна українська блогерка Ксюша Манекен (Оксана Волощук) вперше стала мамою та повідомила про народження сина, якого назвали Філіпом. Новоспечена матуся поділилася зворушливим фото з пологового будинку, де також відмітила батька дитини. Цікаво, що раніше зірка мережі та бізнесвумен не хотіла дітей.

На опублікованій світлині в Instagram (@maneken007) блогерка тримає новонародженого малюка на руках одразу після пологів. Допис вона лаконічно підписала ім'ям хлопчика з білим серцем.

Ксюша Манекен народила сина і назвала його Філіп Фото: Instagram

Що відомо про батька малюка

Про чоловіка блогерки відомо, що його звати Андрій Дома (в Instagram — @andrey__doma). Він працює в сфері нерухомості, обіймаючи посади девелопера та архітектора, а також займається будівництвом та продажем приватних будинків.

Ксюша Манекен з чоловіком Андрієм Фото: Instagram

Пара обручилася навесні 2024 року, а вже у вересні зіграла весілля під відкритим небом. Відомо, що для Андрія це не перший досвід батьківства — він уже має дітей від попередніх стосунків. Судячи з його сторінки в соцмережах, чоловік активно просуває свої архітектурні проєкти й девелоперські об'єкти (зокрема, котеджні містечка), а також ділиться кадрами сімейного життя.

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Ксюша Манекен — блогерка з Кременчука. Свого часу вона працювала ескортницею та відкрито говорила про це. Згодом Манекен заснувала шлюбне агентство.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ксюша Манекен зізналася, що не очікувала своєї першої вагітності. Каже, що раніше відслідковувала овуляцію і таким чином вдавалося не завагітніти, але одного разу через стрес вона наступила пізніше.

У соцмережах розгорівся скандал навколо барбера після публікації відео-відповіді на претензії клієнта. У ролику майстер емоційно звернувся до Андрія — чоловіка блогерки та моделі Ксюші Манекен — і заявив, що не збирається ставати "на коліна" через ситуацію під час стрижки.

Крім того, "офісники" обчистили рахунок української блогерки.