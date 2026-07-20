Відома блогерка заявила, що завагітніла випадково: чому так сталося (фото)
Українська блогерка Оксана Волощук (Ксюша Манекен) зізналася, що не очікувала своєї першої вагітності.
В Instagram зірка мережі, яка в 33 роки повідомила про першу вагітність, каже, що раніше відслідковувала овуляцію і таким чином вдавалося не завагітніти, але одного разу через стрес вона наступила пізніше.
Ксюша Манекен завагітніла випадково
"Це ідеально працювало 1,5 року, бо в мене все функціонувало, як годинник. Аж доки через стрес овуляція не прийшла на тиждень пізніше. Про що я і подумати не могла. Тому вагітність в нас незапланована, і на відео, як ми про це дізнаємось, в нас обох така реакція", — написала блогерка.
Манекен також запитали, чи є в неї страх перед пологами.
"Немає страху — є хвилювання. Вірю в себе, своє тіло і свої сили. Єдине, що бентежить — що на кожному УЗД нам кажуть "ой яка висока дитина". Тому надіюсь, що зможу народити сама", — відповіла вона.
Також Ксюша Манекен зізналася, що під час вагітності набрала 17 кг, адже останнім часом їсть багато фаст-фуду.
Ксюша Манекен — блогерка з Кременчука. Свого часу вона працювала ескортницею та відкрито говорила про це. Згодом Манекен заснувала шлюбне агентство. А у вересні 2024 року вийшла заміж, її обранцем став чоловік на ім'я Андрій. Пара очікує на народження сина.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У жовтні Ксюша Манекен повідомила про втрату 6,2 мільйона грн через шахраїв.
- Блогерка вийшла заміж за свого бойфренда, архітектора Андрія Дому.
У 2022 році Волощук фігурувала у скандалі з державною нагородою від ГУР.