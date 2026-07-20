Известная блогерша заявила, что забеременела случайно: почему так произошло (фото)

Украинская блогерша Оксана Волощук (Ксюша Манекен) призналась, что не ожидала своей первой беременности.

В Instagram интернет-знаменитость, которая в 33 года сообщила о своей первой беременности, рассказывает, что раньше следила за овуляцией и таким образом удавалось не забеременеть, но однажды из-за стресса она наступила позже.

Ксюша Манекен забеременела случайно

"Это идеально работало 1,5 года, потому что у меня всё функционировало как часы. Пока из-за стресса овуляция не наступила на неделю позже. О чём я и подумать не могла. Поэтому беременность у нас незапланированная, и на видео, где мы об этом узнаём, у нас обоих такая реакция", — написала блогерша.

Манекен также спросили, боится ли она родов.

"Нет страха — есть волнение. Верю в себя, в своё тело и в свои силы. Единственное, что беспокоит, — это то, что на каждом УЗИ нам говорят: "Ой, какой высокий ребёнок". Поэтому надеюсь, что смогу родить сама", — ответила она.

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Кроме того, Ксюша Манекен призналась, что во время беременности набрала 17 кг, ведь в последнее время она ест много фаст-фуда.

Ксюша Манекен забеременела случайно Фото: Instagram

Ксюша Манекен — блогерша из Кременчуга. В свое время она работала эскорт-моделью и открыто об этом говорила. Впоследствии Манекен основала брачное агентство. А в сентябре 2024 года вышла замуж, её избранником стал мужчина по имени Андрей. Пара ожидает рождения сына.

Ксюша Манекен и Андрей Дому Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В 2022 году Волощук оказалась в центре скандала, связанного с государственной наградой от ГУР.