Умер саксофонист Плас Джонсон: автор культового саундтрека к "Розовой пантере"

Знаменитому музыканту было 94 года. Он также аккомпанировал Фрэнку Синатре и Барбре Стрейзанд.

Плас Джонсон, голливудский студийный музыкант, чья мелодия, сыгранная на тенор-саксофоне в начальных титрах фильма "Розовая пантера" 1963 года, стала культовой, умер в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает NY Times.

Плас Джонсон исполнил самую известную кинотему в мире

Его дети, Эрик Джонсон и Стефани Оливер, сообщили, что их отец выступал в доме престарелых всего месяц назад.

Список работ Пласа Джонсона был весьма внушительным: от рок-н-ролльных хитов 1950-х годов и заглавных песен для телесериалов до записей с суперзвездами. Но особенно выделялась его тема к фильму "Розовая пантера", написанная Генри Манчини для комедийного детективного боевика, снятого Блейком Эдвардсом , в котором Питер Селлерс сыграл неуклюжего французского полицейского инспектора Жака Клузо.

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Спустя тридцать секунд после начала анимационных титров , в которых фигурирует розовая пантера в монокле, саксофон Джонсона исполняет 16-тактовую тему, которая стала одной из самых узнаваемых кинотем в мире.

Манчини и Джонсон также вместе работали над мрачной заглавной темой для "Питера Ганна", нуарной детективной теледрамы 1958 года. Полный альбом "The Music From "Peter Gunn" получил первую в истории премию "Грэмми" в номинации "Альбом года".

В своих мемуарах Манчини вспоминал, что он думал о Джонсоне, сочиняя музыку для "Розовой пантеры": "У Пласа было именно то звучание и стиль, которые мне были нужны", — писал он.

Запись проходила в 8 утра холодным зимним днем. "Мы сделали всего два дубля, кажется. Когда мы закончили, все аплодировали, даже струнные музыканты. А это о многом говорит", - пошутил Манчини в интервью 2007 года и добавил: "Они никогда ничему не аплодируют".

Выпущенная как сингл, тема из "Розовой пантеры" вошла в десятку лучших хитов в категории современной музыки для взрослых и получила три премии "Грэмми", в том числе за лучшую инструментальную аранжировку.

Плас Джон Джонсон-младший родился 21 июля 1931 года в Дональдсонвилле, штат Луизиана, к западу от Нового Орлеана. Его имя происходит от французского слова "plaisant", означающего "приятный" или "комфортный". Плас был средним из троих детей в музыкальной семье.

"Моя мать, Грейс, играла на пианино и пела. Мой отец, Плас-старший, играл на альт-саксофоне. Они подрабатывали везде, где мы жили. По выходным мы ездили вдоль болот. Они играли везде, где только могли, в барах и ресторанах, на танцах", - вспоминал музыкант. Свой первый саксофон он получил в подарок в 12 лет и начал выступать с семьей. Он стал звездой Нового Орлеана, будучи подростком, а после переезда в Калифорнию аккомпанировал таким певцам, как Барбра Стрейзанд, Фрэнк Синатра, Фрэнк Заппа, Доктор Джон, Элтон Джон, Элла Фицджеральд и Марвин Гей.

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