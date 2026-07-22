Помер саксофоніст Плас Джонсон: автор культового саундтреку до "Рожевої пантери"

Знаменитому музиканту було 94 роки. Він також акомпанував Френку Сінатрі та Барбрі Стрейзанд.

Плас Джонсон, голлівудський студійний музикант, чия мелодія, виконана на тенор-саксофоні у вступних титрах фільму "Рожева пантера" 1963 року, стала культовою, помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі, повідомляє NY Times.

Плас Джонсон виконав найвідомішу кінотему у світі

Його діти, Ерік Джонсон і Стефані Олівер, повідомили, що їхній батько виступав у будинку для людей похилого віку лише місяць тому.

Список творів Пласа Джонсона був досить значним: від рок-н-рольних хітів 1950-х років і титульних пісень для телесеріалів до записів із суперзірками. Але особливо виділялася його тема до фільму "Рожева пантера", написана Генрі Манчіні для комедійного детективного бойовика, знятого Блейком Едвардсом, у якому Пітер Селлерс зіграв незграбного французького поліцейського інспектора Жака Клузо.

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Через тридцять секунд після початку анімаційних титрів, у яких з’являється рожева пантера в моноклі, саксофон Джонсона виконує 16-тактову тему, яка стала однією з найвпізнаваніших кінотем у світі.

Манчіні та Джонсон також спільно працювали над похмурою заголовною темою для "Пітера Ганна" — детективної теледрами у стилі нуар 1958 року. Повний альбом "The Music From "Peter Gunn"" отримав першу в історії премію "Греммі" в номінації "Альбом року".

У своїх мемуарах Манчіні згадував, що думав про Джонсона, коли писав музику до фільму "Рожева пантера": "У Пласа було саме те звучання і той стиль, які мені були потрібні", — писав він.

Зйомка відбувалася о 8-й ранку холодного зимового дня. "Ми зробили всього два дублі, здається. Коли ми закінчили, всі аплодували, навіть струнні музиканти. А це про багато що говорить", — пожартував Манчіні в інтерв’ю 2007 року й додав: "Вони ніколи нічому не аплодують".

Випущена як сингл, пісня з фільму "Рожева пантера" увійшла до десятки найкращих хітів у категорії сучасної музики для дорослих і отримала три премії "Греммі", зокрема за найкраще інструментальне аранжування.

Плас Джон Джонсон-молодший народився 21 липня 1931 року в Дональдсонвіллі, штат Луїзіана, на захід від Нового Орлеана. Його ім’я походить від французького слова "plaisant", що означає "приємний" або "комфортний". Плас був середнім із трьох дітей у музичній родині.

"Моя мати, Грейс, грала на фортепіано й співала. Мій батько, Плас-старший, грав на альт-саксофоні. Вони підробляли скрізь, де ми жили. У вихідні ми їздили вздовж боліт. Вони грали скрізь, де тільки могли: у барах і ресторанах, на танцях", — згадував музикант. Свій перший саксофон він отримав у подарунок у 12 років і почав виступати з родиною. Він став зіркою Нового Орлеана ще підлітком, а після переїзду до Каліфорнії акомпанував таким співакам, як Барбра Стрейзанд, Френк Сінатра, Френк Заппа, Доктор Джон, Елтон Джон, Елла Фіцджеральд та Марвін Гей.

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