Королевский наряд: бывшая "девушка" принца Уильяма вышла замуж в золотом платье (фото)

Брайони Дэниелс выдавала себя за девушку принца, когда они учились в Сент-Эндрюсе, отвлекая на себя внимание СМИ, тогда как у Уильяма начинался роман с Кейт Миддлтон. Теперь она вышла замуж за племянника герцога Сазерленда.

Свадьба Брайони прошла в Шотландском высокогорье. На фото с торжества видно старинный Land Rover, резиновые сапоги, полевые цветы, дождевики и обилие шампанского, пишет Daily Mail.

Свадьба прошла в Шотландии

Брайони Дэниелс, которой сейчас 44 года, ранее играла роль подставной девушки будущего короля во время его учебы в Сент-Эндрюсском университете, чтобы скрыть его зарождающийся роман с Кейт Миддлтон.

Как и Кейт, она также приняла участие в благотворительном показе мод университета, фото с которого разошлись по таблоидам.

Брайони, принц Уильям и Кейт Миддлтон дружат до сих пор. Она была на их королевской свадьбе в 2011 году и часто бывает на вечеринках.

Відео дня

Но теперь Брайони, которую часто фотографировали идущей на занятия с Уильямом, теперь обрела свое собственное счастье, выйдя замуж за своего бойфренда Адэра Уильямса во время скромной церемонии в семейном поместье Страйтвайч.

Бриони поделилась подборкой фотографий с этого дня в своем аккаунте в Instagram, написав: "Прекрасная неделя, когда я была твоей, а ты моим. Как нельзя кстати, нам повезло с непрекращающимися летними дождями в Хайленде", — пошутила она, добавив, что "машиной для побега" был "самый красивый из Land Rover".

Бывшая подставная девушка принца Уильяма вышла замуж в золотом платье Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Для своего знаменательного дня Брайони выбрала необычное свадебное платье из золотой парчи с воротником-рюшами и струящейся белой фатой, которое она дополнила изысканной золотой диадемой. Платье невесты создала известный дизайнер Эмилия Викстед.

Когда опустился туман, счастливая пара и гости сменили нарядную одежду на практичные брюки, ботинки и твидовые жакеты, хотя Брайони не сняла фату и повязку на голову для приема в деревенском стиле.

Адэр недавно принял в управление родовое поместье Херрингстон-Хаус, а Брайони собирается помочь ему в реставрации этого особняка XIII века, пока они будут обустраиваться в семейной жизни.

Напомним, ранее Фокус писал, что: