Королівське вбрання: колишня "дівчина" принца Вільяма вийшла заміж у золотій сукні (фото)

Брайоні Деніелс видавала себе за дівчину принца, коли вони навчалися в Сент-Ендрюсі, привертаючи до себе увагу ЗМІ, тоді як у Вільяма починався роман із Кейт Міддлтон. Тепер вона вийшла заміж за племінника герцога Сазерленда.

Весілля Брайоні відбулося у Шотландському нагір'ї. На фото з урочистості видно старовинний Land Rover, гумові чоботи, польові квіти, дощовики та велику кількість шампанського, пише Daily Mail.

Весілля відбулося в Шотландії

Брайоні Деніелс, якій зараз 44 роки, раніше грала роль підставної дівчини майбутнього короля під час його навчання в Сент-Ендрюському університеті, щоб приховати його роман, що тільки починався, з Кейт Міддлтон.

Як і Кейт, вона також взяла участь у благодійному показі мод університету, фото з якого розійшлися по таблоїдах.

Брайоні, принц Вільям і Кейт Міддлтон досі дружать. Вона була на їхньому королівському весіллі у 2011 році й часто відвідує вечірки.

Відео дня

Але тепер Брайоні, яку часто фотографували, коли вона йшла на заняття з Вільямом, тепер знайшла своє власне щастя, вийшовши заміж за свого хлопця Адера Вільямса під час скромної церемонії в сімейному маєтку Страйтвайч.

Бріоні поділилася добіркою фотографій з цього дня у своєму акаунті в Instagram, написавши: "Чудовий тиждень, коли я була твоєю, а ти — моїм. Як не можна до речі, нам пощастило з безперервними літніми дощами в Хайленді", — пожартувала вона, додавши, що "машиною для втечі" був "найкрасивіший із Land Rover".

Колишня "підставна" дівчина принца Вільяма вийшла заміж у золотій сукні Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Для свого знаменного дня Брайоні обрала незвичайну весільну сукню із золотої парчі з коміром-рюшами та хвилястою білою фатою, яку вона доповнила вишуканою золотою діадемою. Сукню для нареченої створила відома дизайнерка Емілія Вікстед.

Коли опустився туман, щаслива пара та гості замінили ошатне вбрання на практичні штани, черевики та твідові жакети, хоча Брайоні не зняла фату та пов’язку на голову, щоб відповідати сільському стилю.

Адер нещодавно взяв під своє управління родовий маєток Херрінгстон-Хаус, а Брайоні має намір допомогти йому у реставрації цього особняка XIII століття, поки вони облаштовуватимуться у сімейному житті.

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