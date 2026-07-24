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Как Хогвартс, Бриджертоны и Италия: украинский городок, который удивляет туристов (фото)

что посмотреть в городе Бережаны
Город Бережаны | Фото: коллаж Фокус

Украинка показала свою летнюю прогулку по городку Бережаны в Тернопольской области, сравнив его с Италией и даже с Хогвартсом.

В своём Instagram (oldtage_clo) она посоветовала людям обязательно посетить Бережаны.

Что посмотреть в Бережанах

"Городок, который поразил! Словно Хогвартс, Бриджертоны и Италия слились в одну общую атмосферу. Лично рекомендую посетить", — написала автор видео.

По её словам, там дома красивы как внутри, так и снаружи.

Особую атмосферу создают зеленые улочки.

Город Бережаны
Город Бережаны
Фото: Instagram
Город Бережаны
Город Бережаны
Фото: Instagram
Город Бережаны
Город Бережаны
Фото: Instagram
Город Бережаны
Город Бережаны в Тернопольской области
Фото: Instagram
Город Бережаны
Город Бережаны
Фото: Instagram
Город Бережаны
Город Бережаны
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своими впечатлениями от Бережан:

  • "Очень красиво, но, пожалуйста, перестаньте сравнивать украинские города, поселки и места с Италией, Швейцарией, Мальдивами и т. д. Украина особенная, не похожа ни на что, каждый город, каждый уголок — всё уникально!"
  • "Городок очень красивый, но сильно запущенный. Мэр и его команда ничего, абсолютно ничего не делают для благоустройства города и сохранения памятников архитектуры, а дороги — это вообще отдельная история".
  • "О, мой родной город! Советую посетить ещё село Рай, что возле Бережан, там очень красиво".
  • "Бережаны очаровательны".
Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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