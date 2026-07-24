Ніби Гоґвортс, Бріджертони та Італія: українське містечко, яке дивує туристів (фото)

Українка показала свою літню прогулянку містечком Бережани в Тернопільській області, порівнявши його з Італією та навіть Гоґвортсом.

У своєму Instagram (oldtage_clo) вона порадила людям обовʼязково відвідати Бережани.

Що подивитися в Бережанах

"Містечко, що вразило! Ніби Гоґвортс, Бріджертони та Італія обʼєднались в один спільний вайб. Особиста рекомендація до відвідування", — написала авторка відео.

За її словами, там будинки красиві як всередині, так і ззовні.

Особливу атмосферу створюють зелені вулички.

Місто Бережани Фото: Instagram

Місто Бережани Фото: Instagram

Місто Бережани Фото: Instagram

Місто Бережани на Тернопільщині Фото: Instagram

Місто Бережани Фото: Instagram

Місто Бережани Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми враженнями від Бережан:

"Дуже красиво, але перестаньте, будь ласка, порівнювати українські міста, селеща, місця з Італією, Швейцарією, Мальдівами тощо. Україна особлива, не схожа ні на що, кожне місто, кожен куточок, все унікальне!"

"Містечко дуже гарне, але дуже запущене. Мер і його команда нічого, абсолютно нічого не роблять для благоустрою міста та збереження памʼяток архітектури, а дороги то взагалі окрема історія".

"О, моє рідне місто! Раджу відвідати ще село Рай, що біля Бережан, там дуже красиво".

"Бережани чарівні".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка провела мініекскурсію багатим селом Рованці у Волинській області.

Мандрівник Вадим Грінько, який часто подорожує Україною, показав унікальне містечко, де варто побувати туристам.

Крім того, стару хатину знайшли високо в горах серед лісу, де замість шуму машин – тиша, вітер і спів птахів. Їй уже понад 111 років.