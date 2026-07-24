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Ніби Гоґвортс, Бріджертони та Італія: українське містечко, яке дивує туристів (фото)
Українка показала свою літню прогулянку містечком Бережани в Тернопільській області, порівнявши його з Італією та навіть Гоґвортсом.
У своєму Instagram (oldtage_clo) вона порадила людям обовʼязково відвідати Бережани.
Що подивитися в Бережанах
"Містечко, що вразило! Ніби Гоґвортс, Бріджертони та Італія обʼєднались в один спільний вайб. Особиста рекомендація до відвідування", — написала авторка відео.
За її словами, там будинки красиві як всередині, так і ззовні.
Особливу атмосферу створюють зелені вулички.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїми враженнями від Бережан:
- "Дуже красиво, але перестаньте, будь ласка, порівнювати українські міста, селеща, місця з Італією, Швейцарією, Мальдівами тощо. Україна особлива, не схожа ні на що, кожне місто, кожен куточок, все унікальне!"
- "Містечко дуже гарне, але дуже запущене. Мер і його команда нічого, абсолютно нічого не роблять для благоустрою міста та збереження памʼяток архітектури, а дороги то взагалі окрема історія".
- "О, моє рідне місто! Раджу відвідати ще село Рай, що біля Бережан, там дуже красиво".
- "Бережани чарівні".
Відео дня
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка провела мініекскурсію багатим селом Рованці у Волинській області.
- Мандрівник Вадим Грінько, який часто подорожує Україною, показав унікальне містечко, де варто побувати туристам.
Крім того, стару хатину знайшли високо в горах серед лісу, де замість шуму машин – тиша, вітер і спів птахів. Їй уже понад 111 років.