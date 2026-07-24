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Ніби Гоґвортс, Бріджертони та Італія: українське містечко, яке дивує туристів (фото)

що подивитися в місті бережани
Місто Бережани | Фото: колаж Фокус

Українка показала свою літню прогулянку містечком Бережани в Тернопільській області, порівнявши його з Італією та навіть Гоґвортсом.

У своєму Instagram (oldtage_clo) вона порадила людям обовʼязково відвідати Бережани.

Що подивитися в Бережанах

"Містечко, що вразило! Ніби Гоґвортс, Бріджертони та Італія обʼєднались в один спільний вайб. Особиста рекомендація до відвідування", — написала авторка відео.

За її словами, там будинки красиві як всередині, так і ззовні.

Особливу атмосферу створюють зелені вулички.

Місто Бережани
Місто Бережани
Фото: Instagram
Місто Бережани
Місто Бережани
Фото: Instagram
Місто Бережани
Місто Бережани
Фото: Instagram
Місто Бережани
Місто Бережани на Тернопільщині
Фото: Instagram
Місто Бережани
Місто Бережани
Фото: Instagram
Місто Бережани
Місто Бережани
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми враженнями від Бережан:

  • "Дуже красиво, але перестаньте, будь ласка, порівнювати українські міста, селеща, місця з Італією, Швейцарією, Мальдівами тощо. Україна особлива, не схожа ні на що, кожне місто, кожен куточок, все унікальне!"
  • "Містечко дуже гарне, але дуже запущене. Мер і його команда нічого, абсолютно нічого не роблять для благоустрою міста та збереження памʼяток архітектури, а дороги то взагалі окрема історія".
  • "О, моє рідне місто! Раджу відвідати ще село Рай, що біля Бережан, там дуже красиво".
  • "Бережани чарівні".
Відео дня

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