Джонни Деппа не узнали даже поклонники: актер удивил новым образом (фото)

Джонни Депп удивил посетителей фестиваля San Diego Comic-Con, появившись на публике в неузнаваемом образе Эбенезера Скруджа. Таким ярким образом 63-летний актёр представил новый готический фильм "Эбенезер: Рождественская песнь" от киностудии Paramount Pictures.

Благодаря сложному гриму с густыми седыми бровями, бакенбардами и небритой бородой, а также классическому пальто с цилиндром и тростью, Деппа было практически невозможно узнать. Он полностью погрузился в роль и оставался в образе даже во время общения с поклонниками, пишет Page Six.

Джонни Депп в роли Скруджа Фото: Paramount Pictures

Выйдя к толпе у декораций заснеженного фасада "Scrooge & Marley", актер заметил в стиле своего персонажа: "У вас что, нет работы? Откуда у вас столько свободного времени?". Также он пообщался с поклонниками, которые пришли на мероприятие в костюмах его культовых героев — Капитана Джека Воробья, Эдварда Руки-ножницы и Вилли Вонки.

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О будущем фильме

Этот фильм станет первым крупным голливудским проектом Деппа за последние несколько лет. Режиссером выступит Тай Уэст, известный по трилогии хорроров "X", "Пейрл" и "МаXXXин". Создатели обещают значительно более мрачную и готическую адаптацию классической повести Чарльза Диккенса.

Актёрский состав проекта впечатляет звёздными именами: вместе с Деппом в фильме снимаются Иэн Маккеллен, Дэйзи Ридли, Руперт Гринт, Андреа Райзборо и Сэм Клафлин. Премьера картины в кинотеатрах запланирована на 13 ноября 2026 года.

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