Джонни Деппу — 63: как изменился до неузнаваемости самый желанный мужчина Голливуда (фото)
Сегодня, 9 июня, Джонни Деппу исполняется 63 года. Американский актер последние годы мало снимался в фильмах — и этому есть одна причина.
Фокус по этому случаю рассказывает, как сейчас выглядит звезда "Пиратов Карибского моря" и что известно о его личной жизни.
Как сейчас выглядит Джонни Депп
Недавно именинника видели на съемочной площадке фильма "Эбенезер: Рождественская песня" с Андреа Райзборо, который должен выйти в конце этого года.
Джонни был одет в синее пальто, а также продемонстрировал длинные седые бакенбарды. Фанаты не сразу узнали своего кумира за гримом. Это будет его первый высокобюджетный фильм за четыре года после судебного процесса 2022 года, в котором актера обвинили в домашнем насилии над его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд.
Кроме появления во французском фильме "Фаворитка", крупные студии на годы списали Джонни со счетов.
В Instagram именинник время от времени показывает себя.
Личная жизнь Деппа
Хотя звезда "Ромового дневника" имел немало интрижек, сейчас он откладывает свидания, одновременно продолжая оправляться от громкого развода с Эмбер Херд.
"У Джонни более крепкие отношения со своей гитарой, чем с любой женщиной сейчас, и его это устраивает", — говорит инсайдер.
Впрочем, актер знает, что на самом деле он скорее "серийный моногамист". Поэтому "если он и собирается начать отношения с кем-то, то это будет надолго".
Четыре года назад именинник закончил длительный и скандальный развод с актрисой Эмбер Херд. Она обвиняла бывшего в домашнем насилии, но суд оправдал тогда Джонни.
В 2018 году Эмбер написала статью для The Washington Post, где говорилось, что она подверглась насилию со стороны Деппа. В марте 2019 года тот подал на бывшую иск, потребовав 50 млн долларов в качестве компенсации. Впоследствии актриса подала встречный иск на Джонни на 100 млн долларов.
В итоге Эмбер заплатила миллион долларов за клевету и разрушенную карьеру Деппа.
Еще раньше именинник длительное время состоял в отношениях с Ванессой Паради, которая родила от него двоих детей — дочь Лили-Роуз и сына Джека.
В частности, актеру приписывали роман с россиянкой Юлией Власовой.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Джонни Депп выглядит совершенно неузнаваемым, когда его впервые увидели на съемочной площадке фильма "Эбенезер: Рождественская песня" с Андреа Райзборо.
- Американский актер выбрал сельскую Англию вместо Голливуда, ведь стремится наслаждаться более спокойной жизнью после бурных лет скандального развода.
Кроме того, Депп сейчас сосредотачивается на поиске долгосрочной партнерши, а не на интрижках на одну ночь.