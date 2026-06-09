Джонни Деппу — 63: как изменился до неузнаваемости самый желанный мужчина Голливуда (фото)

Сегодня, 9 июня, Джонни Деппу исполняется 63 года. Американский актер последние годы мало снимался в фильмах — и этому есть одна причина.

Фокус по этому случаю рассказывает, как сейчас выглядит звезда "Пиратов Карибского моря" и что известно о его личной жизни.

Как сейчас выглядит Джонни Депп

Недавно именинника видели на съемочной площадке фильма "Эбенезер: Рождественская песня" с Андреа Райзборо, который должен выйти в конце этого года.

Джонни был одет в синее пальто, а также продемонстрировал длинные седые бакенбарды. Фанаты не сразу узнали своего кумира за гримом. Это будет его первый высокобюджетный фильм за четыре года после судебного процесса 2022 года, в котором актера обвинили в домашнем насилии над его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд.

Кроме появления во французском фильме "Фаворитка", крупные студии на годы списали Джонни со счетов.

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Джонни Депп на съемках фильма Фото: Daily Mail

В Instagram именинник время от времени показывает себя.

Джонни Депп

Личная жизнь Деппа

Хотя звезда "Ромового дневника" имел немало интрижек, сейчас он откладывает свидания, одновременно продолжая оправляться от громкого развода с Эмбер Херд.

"У Джонни более крепкие отношения со своей гитарой, чем с любой женщиной сейчас, и его это устраивает", — говорит инсайдер.

Впрочем, актер знает, что на самом деле он скорее "серийный моногамист". Поэтому "если он и собирается начать отношения с кем-то, то это будет надолго".

Джонни Депп запомнился зрителю как Джек Воробей Фото: Соцсети

Четыре года назад именинник закончил длительный и скандальный развод с актрисой Эмбер Херд. Она обвиняла бывшего в домашнем насилии, но суд оправдал тогда Джонни.

Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Скриншот

В 2018 году Эмбер написала статью для The Washington Post, где говорилось, что она подверглась насилию со стороны Деппа. В марте 2019 года тот подал на бывшую иск, потребовав 50 млн долларов в качестве компенсации. Впоследствии актриса подала встречный иск на Джонни на 100 млн долларов.

В итоге Эмбер заплатила миллион долларов за клевету и разрушенную карьеру Деппа.

Еще раньше именинник длительное время состоял в отношениях с Ванессой Паради, которая родила от него двоих детей — дочь Лили-Роуз и сына Джека.

В частности, актеру приписывали роман с россиянкой Юлией Власовой.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джонни Депп выглядит совершенно неузнаваемым, когда его впервые увидели на съемочной площадке фильма "Эбенезер: Рождественская песня" с Андреа Райзборо.

Американский актер выбрал сельскую Англию вместо Голливуда, ведь стремится наслаждаться более спокойной жизнью после бурных лет скандального развода.

Кроме того, Депп сейчас сосредотачивается на поиске долгосрочной партнерши, а не на интрижках на одну ночь.