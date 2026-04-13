Джонни Депп начал бояться девушек: в чем причина (фото)

Американский актер Джонни Депп сейчас сосредотачивается на поиске долгосрочной партнерши, а не на интрижках на одну ночь.

Звезда "Пиратов Карибского моря" даже боится свиданий и немного стесняется девушек. Об этом рассказал инсайдер Radar Online.

Джонни Депп боится девушек

Хотя 62-летний актер имел немало интрижек в последние годы, сейчас он откладывает свидания, одновременно продолжая оправляться от громкого развода с Эмбер Херд.

Издание пишет, что Депп "выбрал гитару" вместо любви.

"У Джонни более крепкие отношения со своей гитарой, чем с любой женщиной сейчас, и его это устраивает", — говорит источник.

"Сейчас он не стремится сойтись с девушками. Он терпелив и выжидает своего времени", — добавил инсайдер.

Несмотря на свою репутацию, Депп знает, что на самом деле он скорее "серийный моногамист". Поэтому "если он и собирается начать отношения с кем-то, то это будет надолго".

Відео дня

"Он ищет кого-то, с кем провести свои золотые годы, и не будет спешить с этим процессом", — подчеркнул инсайдер.

Джонни Депп

Личная жизнь Джонни Деппа

Почти четыре года назад актер закончил длительный и скандальный развод с актрисой Эмбер Херд. Она обвиняла бывшего в домашнем насилии, но суд оправдал тогда Деппа.

В 2018 году Эмбер написала статью для The Washington Post, где говорилось, что она подверглась насилию со стороны звезды "Пиратов Карибского моря". В марте 2019 года актер подал на бывшую иск, потребовав 50 млн долларов в качестве компенсации. Впоследствии женщина подала встречный иск на экс-супруга на 100 млн долларов.

В итоге Херд заплатила миллион долларов "Джеку Воробью" за клевету и разрушенную карьеру.

Бывшая Джонни Деппа Ванесса Паради

Еще раньше актер долгое время состоял в отношениях с Ванессой Паради, которая родила от него двоих детей — дочь Лили-Роуз и сына Джека.

В частности, американцу приписывали роман с россиянкой Юлией Власовой.

