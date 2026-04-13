Джонні Депп почав боятися дівчат: у чому причина (фото)

Американський актор Джонні Депп наразі зосереджується на пошуку довгострокової партнерки, а не на інтрижках на одну ніч.

Зірка "Піратів Карибського моря" навіть боїться побачень та трохи соромиться дівчат. Про це розповів інсайдер Radar Online.

Джонні Депп боїться дівчат

Хоча 62-річний актор мав чимало інтрижок останніми роками, зараз він відкладає побачення, водночас продовжуючи оговтуватися від гучного ​ розлучення з Ембер Герд.

Видання пише, що Депп "обрав гітару" замість кохання.

"У Джонні міцніші стосунки зі своєю гітарою, ніж з будь-якою жінкою зараз, і його це влаштовує", — каже джерело.

"Наразі він не прагне зійтися з дівчатами. Він терплячий і вичікує свого часу", — додав інсайдер.

Незважаючи на свою репутацію, Депп знає, що насправді він радше "серійний моногаміст". Тож "якщо він і збирається почати стосунки з кимось, то це буде надовго".

"Він шукає когось, з ким провести свої золоті роки, і не поспішатиме з цим процесом", — наголосив інсайдер.

Джонні Депп Фото: Instagram johnnydepp

Особисте життя Джонні Деппа

Майже чотири роки тому актор закінчив тривале та скандальне розлучення з акторкою Ембер Герд. Вона звинувачувала колишнього в домашньому насильстві, але суд виправдав тоді Деппа.

У 2018 році Ембер написала статтю для The Washington Post, де говорилося, що вона зазнала насильства з боку зірки "Піратів Карибського моря". У березні 2019 року актор подав на колишню позов, зажадавши 50 млн доларів як компенсацію. Згодом жінка подала зустрічний позов на ексчоловіка на 100 млн доларів.

У підсумку Герд заплатила мільйон доларів "Джеку Горобцю" за наклеп та зруйновану карʼєру.

Колишня Джонні Деппа Ванесса Параді Фото: Chanel

Ще раніше актор тривалий час перебував у стосунках з Ванессою Параді, яка народила від нього двох дітей — доньку Лілі-Роуз та сина Джека.

Зокрема, американцю приписували роман з росіянкою Юлією Власовою.

