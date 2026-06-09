Джонні Деппу — 63: як змінився до невпізнаваності найбажаніший чоловік Голлівуду (фото)
Сьогодні, 9 червня, Джонні Деппу виповнюється 63 роки. Американський актор останні роки мало знімався у фільмах — і цьому є одна причина.
Фокус з цієї нагоди розповідає, як наразі виглядає зірка "Піратів Карибського моря" та що відомо про його особисте життя.
Як зараз виглядає Джонні Депп
Нещодавно іменинника бачили на знімальному майданчику фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня" з Андреа Райзборо, який має вийти наприкінці цього року.
Джонні був одягнений у синє пальто, а також продемонстрував довгі сиві бакенбарди. Фанати не одразу впізнали свого кумира за гримом. Це буде його перший високобюджетний фільм за чотири роки після судового процесу 2022 року, у якому актора звинуватили в домашньому насильстві над його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд.
Окрім появи у французькому фільмі "Фаворитка", великі студії на роки списали Джонні з рахунків.
В Instagram іменинник час від часу показує себе.
Особисте життя Деппа
Хоча зірка "Ромового щоденника" мав чимало інтрижок, наразі він відкладає побачення, водночас продовжуючи оговтуватися від гучного розлучення з Ембер Герд.
"У Джонні міцніші стосунки зі своєю гітарою, ніж з будь-якою жінкою зараз, і його це влаштовує", — каже інсайдер.
Втім, актор знає, що насправді він радше "серійний моногаміст". Тож "якщо він і збирається почати стосунки з кимось, то це буде надовго".
Чотири роки тому іменинник закінчив тривале та скандальне розлучення з акторкою Ембер Герд. Вона звинувачувала колишнього в домашньому насильстві, але суд виправдав тоді Джонні.
У 2018 році Ембер написала статтю для The Washington Post, де говорилося, що вона зазнала насильства з боку Деппа. У березні 2019 року той подав на колишню позов, зажадавши 50 млн доларів як компенсацію. Згодом акторка подала зустрічний позов на Джонні на 100 млн доларів.
У підсумку Ембер заплатила мільйон доларів за наклеп та зруйновану карʼєру Деппа.
Ще раніше іменинник тривалий час перебував у стосунках з Ванессою Параді, яка народила від нього двох дітей — доньку Лілі-Роуз та сина Джека.
Зокрема, актору приписували роман з росіянкою Юлією Власовою.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Джонні Депп виглядає абсолютно невпізнанним, коли його вперше побачили на знімальному майданчику фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня" з Андреа Райзборо.
- Американський актор обрав сільську Англію замість Голлівуду, адже прагне насолоджуватися спокійнішим життям після бурхливих років скандального розлучення.
Крім того, Депп наразі зосереджується на пошуку довгострокової партнерки, а не на інтрижках на одну ніч.