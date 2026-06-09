Джонні Деппу — 63: як змінився до невпізнаваності найбажаніший чоловік Голлівуду (фото)

Сьогодні, 9 червня, Джонні Деппу виповнюється 63 роки. Американський актор останні роки мало знімався у фільмах — і цьому є одна причина.

Фокус з цієї нагоди розповідає, як наразі виглядає зірка "Піратів Карибського моря" та що відомо про його особисте життя.

Як зараз виглядає Джонні Депп

Нещодавно іменинника бачили на знімальному майданчику фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня" з Андреа Райзборо, який має вийти наприкінці цього року.

Джонні був одягнений у синє пальто, а також продемонстрував довгі сиві бакенбарди. Фанати не одразу впізнали свого кумира за гримом. Це буде його перший високобюджетний фільм за чотири роки після судового процесу 2022 року, у якому актора звинуватили в домашньому насильстві над його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд.

Окрім появи у французькому фільмі "Фаворитка", великі студії на роки списали Джонні з рахунків.

Відео дня

Джонні Депп на зйомках фільму Фото: Daily Mail

В Instagram іменинник час від часу показує себе.

Джонні Депп

Особисте життя Деппа

Хоча зірка "Ромового щоденника" мав чимало інтрижок, наразі він відкладає побачення, водночас продовжуючи оговтуватися від гучного ​ розлучення з Ембер Герд.

"У Джонні міцніші стосунки зі своєю гітарою, ніж з будь-якою жінкою зараз, і його це влаштовує", — каже інсайдер.

Втім, актор знає, що насправді він радше "серійний моногаміст". Тож "якщо він і збирається почати стосунки з кимось, то це буде надовго".

Джонні Депп запамʼятався глядачу як Джек Горобець Фото: Соцмережi

Чотири роки тому іменинник закінчив тривале та скандальне розлучення з акторкою Ембер Герд. Вона звинувачувала колишнього в домашньому насильстві, але суд виправдав тоді Джонні.

Джонні Депп та Ембер Герд Фото: Скриншот

У 2018 році Ембер написала статтю для The Washington Post, де говорилося, що вона зазнала насильства з боку Деппа. У березні 2019 року той подав на колишню позов, зажадавши 50 млн доларів як компенсацію. Згодом акторка подала зустрічний позов на Джонні на 100 млн доларів.

У підсумку Ембер заплатила мільйон доларів за наклеп та зруйновану карʼєру Деппа.

Ще раніше іменинник тривалий час перебував у стосунках з Ванессою Параді, яка народила від нього двох дітей — доньку Лілі-Роуз та сина Джека.

Зокрема, актору приписували роман з росіянкою Юлією Власовою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джонні Депп виглядає абсолютно невпізнанним, коли його вперше побачили на знімальному майданчику фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня" з Андреа Райзборо.

Американський актор обрав сільську Англію замість Голлівуду, адже прагне насолоджуватися спокійнішим життям після бурхливих років скандального розлучення.

Крім того, Депп наразі зосереджується на пошуку довгострокової партнерки, а не на інтрижках на одну ніч.