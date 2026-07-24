Джонні Деппа не впізнали навіть фанати: актор здивував новим образом (фото)

Джонні Депп здивував відвідувачів фестивалю San Diego Comic-Con, з'явившись на публіці в неупізнаваному образі Ебенезера Скруджа. У такий яскравий спосіб 63-річний актор презентував новий готичний фільм "Ебенезер: Різдвяна пісня" від кіностудії Paramount Pictures.

Завдяки складному гриму з густими сивими бровами, бакенбардами й неохайною бородою, а також класичному пальту з циліндром і ціпком, Деппа було практично неможливо впізнати. Він повністю занурився в роль і залишався в образі навіть під час спілкування з шанувальниками, пише Page Six.

Джонні Депп у ролі Скруджа Фото: Paramount Pictures

Вийшовши до натовпу біля декорацій засніженого фасаду "Scrooge & Marley", актор зауважив у стилі свого персонажа: "У вас що, немає роботи? Звідки у вас стільки вільного часу?". Також він поспілкувався з прихильниками, які прийшли на захід у костюмах його культових героїв — Капітана Джека Горобця, Едварда Руки-ножиці та Віллі Вонки.

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Про майбутній фільм

Ця стрічка стане першим великим голлівудським проєктом Деппа за останні кілька років. Режисером виступає Тай Вест, відомий за трилогією хорорів "X", "Пейрл" та "МаXXXін". Творці обіцяють значно темнішу й більш готичну адаптацію класичної повісті Чарльза Діккенса.

Акторський склад проєкту вражає зірковим іменами: разом із Деппом у фільмі знімаються Ієн Маккеллен, Дейзі Рідлі, Руперт Ґрінт, Андреа Райзборо та Сем Клафлін. Прем'єра стрічки в кінотеатрах запланована на 13 листопада 2026 року.

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