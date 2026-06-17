Менший син Дональда Трампа змінився до невпізнання (фото)

Новий вигляд 20-річного Беррона Трампа змусив всіх говорити про його словенське коріння. Юнак навіть має подвійне громадянство через свою матір.

Беррон опинився в центрі уваги після рідкісної публічної появи в Білому домі. Про це пише Hola.

Беррон Трамп змінив зачіску

Багато спостерігачів зосередилися на помітно зміненому зовнішньому вигляді 20-річного юнака, а шанувальники зазначили, що він більше схожий на свою матір, Меланію Трамп, ніж будь-коли раніше.

Молодший син президента Дональда Трампа відвідав захід UFC, що проходив на Південній галявині Білого дому в рамках святкування 250-річчя Америки та 80-річчя президента.

До Беррона приєдналися члени родини Трампів, включаючи його братів і сестер Дональда Трампа-молодшого, Іванку Трамп, Еріка Трампа та Тіффані Трамп, а також першу леді Меланію Трамп та його дідуся Віктора Кнавса.

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Це була друга публічна поява Беррона з моменту другої інавгурації батька.

Беррон Трамп Фото: соцмережі

20-річний юнак дебютував з довгим хвилястим волоссям, що відрізняється від короткої зачіски, якою він був відомий у підлітковому віці. Багато шанувальників також відзначили його більш зрілі риси обличчя, деякі описували його зовнішність як дедалі більше схожу на його матір словенського походження.

Беррон Трамп з батьками Фото: соцмережі

Як відомо, Беррон проводив багато часу зі своїми бабусею та дідусем по материнській лінії в дитинстві та розмовляв як англійською, так і словенською мовами.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Меланія Трамп продемонструвала приголомшливий і сміливий образ на спортивному заході у Вашингтоні.

Чутки про те, що Беррон Трамп з кимось зустрічається, з'явилися минулого року.

Крім того, Фокус писав, що відомо про загадкову першу леді США з неоднозначною репутацією. 26 квітня дружина Трампа відсвяткувала 56-й день народження.