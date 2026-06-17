Менший син Дональда Трампа змінився до невпізнання (фото)
Новий вигляд 20-річного Беррона Трампа змусив всіх говорити про його словенське коріння. Юнак навіть має подвійне громадянство через свою матір.
Беррон опинився в центрі уваги після рідкісної публічної появи в Білому домі. Про це пише Hola.
Беррон Трамп змінив зачіску
Багато спостерігачів зосередилися на помітно зміненому зовнішньому вигляді 20-річного юнака, а шанувальники зазначили, що він більше схожий на свою матір, Меланію Трамп, ніж будь-коли раніше.
Молодший син президента Дональда Трампа відвідав захід UFC, що проходив на Південній галявині Білого дому в рамках святкування 250-річчя Америки та 80-річчя президента.
До Беррона приєдналися члени родини Трампів, включаючи його братів і сестер Дональда Трампа-молодшого, Іванку Трамп, Еріка Трампа та Тіффані Трамп, а також першу леді Меланію Трамп та його дідуся Віктора Кнавса.
Це була друга публічна поява Беррона з моменту другої інавгурації батька.
20-річний юнак дебютував з довгим хвилястим волоссям, що відрізняється від короткої зачіски, якою він був відомий у підлітковому віці. Багато шанувальників також відзначили його більш зрілі риси обличчя, деякі описували його зовнішність як дедалі більше схожу на його матір словенського походження.
Як відомо, Беррон проводив багато часу зі своїми бабусею та дідусем по материнській лінії в дитинстві та розмовляв як англійською, так і словенською мовами.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Меланія Трамп продемонструвала приголомшливий і сміливий образ на спортивному заході у Вашингтоні.
- Чутки про те, що Беррон Трамп з кимось зустрічається, з'явилися минулого року.
Крім того, Фокус писав, що відомо про загадкову першу леді США з неоднозначною репутацією. 26 квітня дружина Трампа відсвяткувала 56-й день народження.