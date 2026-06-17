Младший сын Дональда Трампа изменился до неузнаваемости (фото)

Новый облик 20-летнего Беррона Трампа заставил всех говорить о его словенских корнях. У юноши даже есть двойное гражданство по материнской линии.

Беррон оказался в центре внимания после редкого публичного появления в Белом доме. Об этом пишет Hola.

Беррон Трамп сменил прическу

Многие наблюдатели обратили внимание на заметно изменившийся внешний вид 20-летнего юноши, а поклонники отметили, что он больше похож на свою мать, Меланию Трамп, чем когда-либо прежде.

Младший сын президента Дональда Трампа посетил мероприятие UFC, которое проходило на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования 250-летия Америки и 80-летия президента.

К Беррону присоединились члены семьи Трампов, в том числе его братья и сестры — Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Эрик Трамп и Тиффани Трамп, а также первая леди Мелания Трамп и его дедушка Виктор Кнавс.

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Это было второе публичное появление Беррона со времени второй инаугурации его отца.

Беррон Трамп Фото: соцсети

20-летний юноша дебютировал с длинными волнистыми волосами, что контрастирует с короткой прической, которой он был известен в подростковом возрасте. Многие поклонники также отметили его более зрелые черты лица, некоторые описывали его внешность как всё больше напоминающую его мать словенского происхождения.

Беррон Трамп с родителями Фото: соцсети

Как известно, в детстве Беррон проводил много времени со своими бабушкой и дедушкой по материнской линии и говорил как на английском, так и на словенском языках.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мелания Трамп продемонстрировала потрясающий и смелый образ на спортивном мероприятии в Вашингтоне.

Слухи о том, что Беррон Трамп с кем-то встречается, появились в прошлом году.

Кроме того, Фокус писал о том, что известно о загадочной первой леди США с неоднозначной репутацией. 26 апреля супруга Трампа отпраздновала свой 56-й день рождения.