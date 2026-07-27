Как в ресторане: три рецепта вкусных бургеров от украинских звезд (видео)
27 июля во всём мире отмечают неофициальный день рождения гамбургера — популярного блюда быстрого питания, состоящего из круглой булочки, котлеты, соуса и овощей.
Это потому, что 27 июля 1900 года американский повар Луи Лессинг продал в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут, США) первый классический гамбургер, поместив мясной бифштекс между двумя булочками. А название происходит от немецкого города Гамбург, откуда родом были эмигранты, привезшие рецепт жареного мяса в Америку. По этому случаю Фокус собрал три рецепта вкусных бургеров от украинских звезд.
Рецепт от Миши Кацурина
Ресторатор, блогер и супруг Нади Дорофеевой Миша Кацурин вместе со своим коллегой, ресторатором Ильей Сёминым, поделились рецептом сочного смеш-бургера, который можно приготовить за короткое время.
Ингредиенты:
- говядина 350 г;
- говяжий жир 90 г;
- булочка 2 шт.;
- сливочное масло 100 г;
- соль, перец по вкусу;
- свежий огурец 2 шт.;
- яблочный уксус 150 мл;
- вода 50 мл;
- горчичные зерна 1 ч.л.;
- сахар 70;
- куркума 0,5 ч.л.;
- паста кочуджан 1 ст.л.;
- соевый соус 1 ст.л.;
- мед 1 ст.л.;
- майонез 2 ст.л.;
- лук небольшой 1 шт.;
- сыр чеддер 100 г;
- сыр чеддер оранжевый 100;
- сливки жирные — 100 г.
Сначала нарезаем и маринуем огурцы. Для маринада понадобятся сахар, яблочный уксус, зерна горчицы, куркума и немного воды. Доводим всё это до кипения, перемешиваем и отставляем.
Для приготовления котлеты нужно нарезать говядину и жир и дважды пропустить через мясорубку. Из фарша сформировать шарики.
"Готовим котлеты. На сковороду, разогретую до умеренной температуры, выкладываем фарш и через пергамент сильно прижимаем. Солим и переворачиваем. Повторяем этот процесс со следующим шариком", — говорит Кацурин.
Соус
"Растопленное сливочное масло, паста кочуджан, соевый соус, мед. Все ингредиенты проварили, охладили и смешали с майонезом", — подчеркнул ресторатор.
После этого готовим другую начинку: нарежьте лук кубиками, обжарьте булочку на сливочном масле до образования корочки.
"Сырный соус! Натираем сыр. В теплые сливки добавляем два вида чеддера и перемешиваем до однородной консистенции. Не кипятим!" — говорит Михаил.
Далее собираем бургер:
"Наливаем соус кочуджез на поджаренную булочку, лук, котлету, сырный соус, ещё одну котлету, ещё сырного соуса, маринованные огурчики, кетчуп и горчицу — и накрываем булочкой! Посмотрите, какая красота!" — сказал Кацурин.
Рецепт от Ярославского
Судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский предлагает профессиональный подход к приготовлению котлеты и авторский соус. По его словам, чтобы бургер получился сочным и вкусным, стоит знать несколько простых секретов.
Ингредиенты для соуса:
- майонез — 200 г;
- зерновая горчица — 30 г;
- соус барбекю (копчёный) — 40 г;
- острый маринованный перец — 30 г;
- карамелизованный лук — 40 г (готовый);
- специи: копченая паприка, сушеный чеснок.
Приготовление:
Мелко нарезаем 120 г лука и обжариваем на слабом огне, добавив чуть позже 12–15 г сахара. Затем перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы.
Сочная котлета
Ингредиенты для фарша:
- говяжья лопатка — 800 г;
- говяжий жир — 200 г;
- ворчестерский соус, чёрный и душистый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Пропустите мясо вместе с жиром через мясорубку, добавьте специи и соус, перемешайте и дайте немного постоять. Сформируйте шарики по 70–100 г.
- Фарш не стоит вымешивать слишком долго. Соль добавляйте после обжаривания, чтобы котлета оставалась сочной и не "сжималась".
- Выложите мясной шарик на хорошо разогретую сковороду и крепко прижмите прессом или лопаткой, формируя тонкую котлету. Жарьте быстро до появления хрустящей корочки.
- На горячую сторону готовой котлеты выложите ломтик плавленного чеддера.
Чтобы убрать лишнюю горечь и придать свежесть, нарежьте лук кубиками и замочите в ледяной воде на 20–30 минут.
Приготовление бургера:
- нижняя часть тёплой булочки;
- немалая порция фирменного соуса;
- хрустящий холодный лук;
- первая котлета с расплавленным чеддером;
- вторая котлета с чедером;
- маринованные огурцы;
- верхняя булочка (также смазанная соусом).
Рецепт от Эктора
Судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво также поделился своими секретами приготовления вкусного бургера.
Ингредиенты:
- булочка — 1 шт.;
- фарш — 150 г;
- соль, перец;
- руккола — 10 г;
- помидор — 20 г.
Соус:
- вяленые помидоры — 100 г;
- арахис — 30 г;
- пармезан — 30 г;
- масло из вяленых томатов;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Смешиваем в чаше блендера вяленые помидоры, арахис, пармезан, перец, соль и оливковое масло.
- Взбиваем смесь до однородной массы. Солим и перчим фарш, хорошо перемешиваем. Формируем котлеты для бургеров с помощью формы, ставим в духовку.
- Запекаем до готовности.
- Смазываем кусочки булочки оливковым маслом, поджариваем на сковороде до золотистого оттенка.
- Выкладываем на булочку соус, добавляем рукколу, помидоры, мясо.
- Верхнюю половинку булочки также смазываем соусом и накрываем бургер.
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