Как в ресторане: три рецепта вкусных бургеров от украинских звезд (видео)

27 июля во всём мире отмечают неофициальный день рождения гамбургера — популярного блюда быстрого питания, состоящего из круглой булочки, котлеты, соуса и овощей.

Это потому, что 27 июля 1900 года американский повар Луи Лессинг продал в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут, США) первый классический гамбургер, поместив мясной бифштекс между двумя булочками. А название происходит от немецкого города Гамбург, откуда родом были эмигранты, привезшие рецепт жареного мяса в Америку. По этому случаю Фокус собрал три рецепта вкусных бургеров от украинских звезд.

Рецепт от Миши Кацурина

Ресторатор, блогер и супруг Нади Дорофеевой Миша Кацурин вместе со своим коллегой, ресторатором Ильей Сёминым, поделились рецептом сочного смеш-бургера, который можно приготовить за короткое время.

Ингредиенты:

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говядина 350 г;

говяжий жир 90 г;

булочка 2 шт.;

сливочное масло 100 г;

соль, перец по вкусу;

свежий огурец 2 шт.;

яблочный уксус 150 мл;

вода 50 мл;

горчичные зерна 1 ч.л.;

сахар 70;

куркума 0,5 ч.л.;

паста кочуджан 1 ст.л.;

соевый соус 1 ст.л.;

мед 1 ст.л.;

майонез 2 ст.л.;

лук небольшой 1 шт.;

сыр чеддер 100 г;

сыр чеддер оранжевый 100;

сливки жирные — 100 г.

Сначала нарезаем и маринуем огурцы. Для маринада понадобятся сахар, яблочный уксус, зерна горчицы, куркума и немного воды. Доводим всё это до кипения, перемешиваем и отставляем.

Для приготовления котлеты нужно нарезать говядину и жир и дважды пропустить через мясорубку. Из фарша сформировать шарики.

"Готовим котлеты. На сковороду, разогретую до умеренной температуры, выкладываем фарш и через пергамент сильно прижимаем. Солим и переворачиваем. Повторяем этот процесс со следующим шариком", — говорит Кацурин.

Соус

"Растопленное сливочное масло, паста кочуджан, соевый соус, мед. Все ингредиенты проварили, охладили и смешали с майонезом", — подчеркнул ресторатор.

После этого готовим другую начинку: нарежьте лук кубиками, обжарьте булочку на сливочном масле до образования корочки.

"Сырный соус! Натираем сыр. В теплые сливки добавляем два вида чеддера и перемешиваем до однородной консистенции. Не кипятим!" — говорит Михаил.

Далее собираем бургер:

"Наливаем соус кочуджез на поджаренную булочку, лук, котлету, сырный соус, ещё одну котлету, ещё сырного соуса, маринованные огурчики, кетчуп и горчицу — и накрываем булочкой! Посмотрите, какая красота!" — сказал Кацурин.

Миша Кацурин поделился рецептом бургера

Рецепт от Ярославского

Судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский предлагает профессиональный подход к приготовлению котлеты и авторский соус. По его словам, чтобы бургер получился сочным и вкусным, стоит знать несколько простых секретов.

Ингредиенты для соуса:

майонез — 200 г;

зерновая горчица — 30 г;

соус барбекю (копчёный) — 40 г;

острый маринованный перец — 30 г;

карамелизованный лук — 40 г (готовый);

специи: копченая паприка, сушеный чеснок.

Приготовление:

Мелко нарезаем 120 г лука и обжариваем на слабом огне, добавив чуть позже 12–15 г сахара. Затем перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы.

Сочная котлета

Ингредиенты для фарша:

говяжья лопатка — 800 г;

говяжий жир — 200 г;

ворчестерский соус, чёрный и душистый перец — по вкусу.

Приготовление:

Пропустите мясо вместе с жиром через мясорубку, добавьте специи и соус, перемешайте и дайте немного постоять. Сформируйте шарики по 70–100 г. Фарш не стоит вымешивать слишком долго. Соль добавляйте после обжаривания, чтобы котлета оставалась сочной и не "сжималась". Выложите мясной шарик на хорошо разогретую сковороду и крепко прижмите прессом или лопаткой, формируя тонкую котлету. Жарьте быстро до появления хрустящей корочки. На горячую сторону готовой котлеты выложите ломтик плавленного чеддера.

Чтобы убрать лишнюю горечь и придать свежесть, нарежьте лук кубиками и замочите в ледяной воде на 20–30 минут.

Приготовление бургера:

нижняя часть тёплой булочки;

немалая порция фирменного соуса;

хрустящий холодный лук;

первая котлета с расплавленным чеддером;

вторая котлета с чедером;

маринованные огурцы;

верхняя булочка (также смазанная соусом).

Владимир Ярославский поделился рецептом бургера

Рецепт от Эктора

Судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво также поделился своими секретами приготовления вкусного бургера.

Ингредиенты:

булочка — 1 шт.;

фарш — 150 г;

соль, перец;

руккола — 10 г;

помидор — 20 г.

Соус:

вяленые помидоры — 100 г;

арахис — 30 г;

пармезан — 30 г;

масло из вяленых томатов;

соль, перец.

Способ приготовления:

Смешиваем в чаше блендера вяленые помидоры, арахис, пармезан, перец, соль и оливковое масло. Взбиваем смесь до однородной массы. Солим и перчим фарш, хорошо перемешиваем. Формируем котлеты для бургеров с помощью формы, ставим в духовку. Запекаем до готовности. Смазываем кусочки булочки оливковым маслом, поджариваем на сковороде до золотистого оттенка. Выкладываем на булочку соус, добавляем рукколу, помидоры, мясо. Верхнюю половинку булочки также смазываем соусом и накрываем бургер.

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