Як у ресторані: три рецепти смачних бургерів від українських зірок (відео)

27 липня у світі відзначають неофіційний день народження гамбургера — популярної страви швидкого харчування, що складається з круглої булочки, котлети, соусу та овочів.

Це тому, що 27 липня 1900 року американський кухар Луї Лессінг продав у місті Нью-Гейвен (штат Коннектикут, США) перший класичний гамбургер, поклавши м'ясний біфштекс між двома булочками. А назва походить від німецького міста Гамбург, звідки родом були емігранти, які привезли рецепт смаженого м'яса до Америки. Фокус з цієї нагоди зібрав три рецепти смачних бургерів від українських зірок.

Рецепт від Міші Кацуріна

Ресторатор, блогер та чоловік Наді Дорофєєвої Міша Кацурін разом зі своїм колегою, ресторатором Іллею Сьоміним, поділилися рецептом соковитого смеш-бургера, який можна приготувати за короткий термін.

Інгредієнти:

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яловичина 350 г;

жир яловичий 90 г;

булка 2 шт;

вершкове масло 100 г;

сіль, перець за смаком;

огірок свіжий 2 шт;

яблучний оцет 150 мл;

вода 50 мл;

зерна гірчиці 1 ч.л.;

цукор 70;

куркума 0.5 ч.л.;

паста кочуджан 1 ст.л.;

соєвий соус 1 ст.л.;

мед 1 ст.л.;

майонез 2 ст.л.;

цибуля невелика 1 шт;

сир чеддер 100 г;

сир чеддер помаранчевий 100;

вершки жирні 100 г.

Спочатку нарізаємо та маринуємо огірки. Для маринаду знадобиться цукор, яблучний оцет, зерна гірчиці, куркума й трохи води. Доводимо це все до кипіння, перемішуємо та відставляємо.

Для приготування котлети треба порізати яловичину та жир й пропустити двічі через м'ясорубку. З фаршу зробити кульки.

"Готуємо котлети. На помірно-гарячу пательню кладемо фарш і через пергамент сильно притискаємо. Солимо та перевертаємо. Повторюємо цей процес з наступною кулькою", — каже Кацурін.

Соус

"Топлене вершкове масло, паста кочуджан, соєвий соус, мед. Проварили, охолодили та обʼєднали всі інгредієнти з майонезом", — наголосив ресторатор.

Після цього робимо іншу начинку: наріжте цибулю кубиками, обсмажте булку на вершковому маслі до скоринки.

"Сирний соус! Натираємо сир. В теплі вершки кидаємо два види чеддеру та розмішуємо до однорідності. Не кип'ятимо!" — каже Михайло.

Далі збираємо бургер:

"Наливаємо соус кочуджез на смажену булку, цибуля, смеш котлета, сирний соус, ще котлета, більше сирного соусу, мариновані піклз, кетчуп та гірчиця й накриваємо булкою! Дивіться яка краса!" — сказав Кацурін.

Міша Кацурін поділився рецептом бургера

Рецепт від Ярославського

Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський пропонує професійний підхід до котлети та авторський соус. За його словами, для того щоб бургер вийшов соковитим і смачним, варто знати кілька простих секретів.

Інгредієнти для соусу:

майонез — 200 г;

зернова гірчиця — 30 г;

соус барбекю (копчений) — 40 г;

гострий маринований перець — 30 г;

карамелізована цибуля — 40 г (готова);

спеції: копчена паприка, сушений часник.

Приготування:

Дрібно нарізаємо 120 г цибулі та обсмажуємо на слабкому вогні, додавши згодом 12–15 г цукру. Далі мішаємо всі інгредієнти до однорідної маси.

Соковита котлета

Інгредієнти для фаршу:

яловича лопатка — 800 г;

яловичий жир — 200 г;

ворчестерський соус, чорний та духмяний перець — за смаком.

Приготування:

Пропустіть м’ясо разом із жиром через м’ясорубку, додайте спеції та соус, перемішайте й дайте трохи постояти. Сформуйте кульки по 70–100 г. Фарш не варто вимішувати довго. Сіль додавайте після обсмажування, щоб котлета залишалася соковитою та не "стискалася". Викладіть м’ясну кульку на добре розігріту пательню і міцно притисніть пресом або лопаткою, формуючи тонку котлету. Смажте швидко до появи хрусткої скоринки. На гарячу сторону готової котлети викладіть скибочку плавленого чедеру.

Щоб прибрати зайву гіркоту та додати свіжості, цибулю наріжте кубиками та замочіть у крижаній воді на 20–30 хвилин.

Збірка бургера:

нижня частина теплої булочки;

чимала порція фірмового соусу;

хрустка холодна цибуля;

перша котлета з розплавленим чедером;

друга котлета з чедером;

мариновані огірки;

верхня булочка (також змащена соусом).

Володимир Ярославський поділився рецептом бургера

Рецепт від Ектора

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво також поділився своїми секретами приготування смачного бургера.

Інгредієнти:

булочка — 1 шт;

фарш — 150 г;

сіль, перець;

рукола — 10 г;

помідор — 20 г.

Соус:

в'ялені томати — 100 г;

арахіс — 30 г;

пармезан — 30 г;

олія з-під в'ялених томатів;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Змішуємо в чаші для блендера в'ялені томати, арахіс, пармезан, перець, сіль, оливкову олію. Збиваємо суміш до однорідної маси. Солимо і перчимо фарш, добре перемішуємо. Формуємо котлету для бургерів за допомогою форми, ставимо у духовку. Запікаємо до готовності. Змащуємо шматочки булочки оливковою олією, підсмажуємо на сковороді до золотистого відтінку. Викладаємо на булочку соус, додаємо руколу, помідори, м'ясо. Верхню булочку також змащуємо соусом та накриваємо бургер.

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