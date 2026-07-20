До Дня торта: рецепт смачного десерту з вишнями від переможця "МастерШеф" (відео)

Переможець "МастерШеф"-16 Олександр Зубко створив ефектний десерт з хрусткою меренгою, ніжним кремом і кисло-солодкою вишневою начинкою разом з учасницею Крістіною Брзак.

Кондитер з Вінниці, який нещодавно оголосив про свою мобілізацію, поділився інструкцією з приготування в Instagram. Фокус звернув увагу на рецепт, адже сьогодні, 20 липня, Міжнародний день торта.

Інгредієнти

Для меренги:

4 білки;

225 г цукрової пудри;

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю;

Для крему:

400 г маскарпоне;

350 мл жирних вершків;

цукрова пудра — за смаком.

Для вишневого компоте:

300 г вишні без кісточок;

50 г цукру;

15 г кукурудзяного крохмалю.

Для декору:

свіжі ягоди або фрукти.

Покрокове приготування

1. Готуємо меренгу

Збийте білки до легкої піни. Поступово всипайте цукрову пудру, продовжуючи збивати до щільної форми. Наприкінці додайте крохмаль і акуратно перемішайте. Перекладіть масу в кондитерський мішок і відсадіть два круглі коржі діаметром приблизно 20–22 см, зробивши невелике заглиблення посередині. Сушіть у духовці при 120 °C приблизно 1,5–2 години, після чого залиште повністю охолонути.

Олександ Зубко поділився рецептом торта

2. Робимо крем

Добре охолоджені вершки збийте з цукровою пудрою. Додайте маскарпоне. Збийте лише до однорідності — крем має бути густим і тримати форму.

3. Готуємо вишневе компоте

Викладіть вишню в сотейник і прогрійте. Змішайте цукор із крохмалем. Всипте суміш до вишні, постійно помішуючи. Доведіть до кипіння й варіть до загустіння. Повністю охолодіть перед використанням.

Збірка

Покладіть перший меренговий корж. У центр викладіть шар вишневого компоте. Навколо відсадіть крем. Накрийте другим коржем. Повторіть шари, зверху прикрасьте кремом, ягодами, фруктами та, за бажанням, розмарином.

Меренга не любить вологу, тому торт найкраще збирати за 2–4 години до подачі: тоді вона залишиться хрусткою зовні й ніжною всередині.

Відео дня

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