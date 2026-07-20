До Дня торта: рецепт смачного десерту з вишнями від переможця "МастерШеф" (відео)
Переможець "МастерШеф"-16 Олександр Зубко створив ефектний десерт з хрусткою меренгою, ніжним кремом і кисло-солодкою вишневою начинкою разом з учасницею Крістіною Брзак.
Кондитер з Вінниці, який нещодавно оголосив про свою мобілізацію, поділився інструкцією з приготування в Instagram. Фокус звернув увагу на рецепт, адже сьогодні, 20 липня, Міжнародний день торта.
Інгредієнти
Для меренги:
- 4 білки;
- 225 г цукрової пудри;
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю;
Для крему:
- 400 г маскарпоне;
- 350 мл жирних вершків;
- цукрова пудра — за смаком.
Для вишневого компоте:
- 300 г вишні без кісточок;
- 50 г цукру;
- 15 г кукурудзяного крохмалю.
Для декору:
- свіжі ягоди або фрукти.
Покрокове приготування
1. Готуємо меренгу
- Збийте білки до легкої піни.
- Поступово всипайте цукрову пудру, продовжуючи збивати до щільної форми.
- Наприкінці додайте крохмаль і акуратно перемішайте.
- Перекладіть масу в кондитерський мішок і відсадіть два круглі коржі діаметром приблизно 20–22 см, зробивши невелике заглиблення посередині.
- Сушіть у духовці при 120 °C приблизно 1,5–2 години, після чого залиште повністю охолонути.
2. Робимо крем
- Добре охолоджені вершки збийте з цукровою пудрою.
- Додайте маскарпоне.
- Збийте лише до однорідності — крем має бути густим і тримати форму.
3. Готуємо вишневе компоте
- Викладіть вишню в сотейник і прогрійте.
- Змішайте цукор із крохмалем.
- Всипте суміш до вишні, постійно помішуючи.
- Доведіть до кипіння й варіть до загустіння.
- Повністю охолодіть перед використанням.
Збірка
- Покладіть перший меренговий корж.
- У центр викладіть шар вишневого компоте.
- Навколо відсадіть крем.
- Накрийте другим коржем.
- Повторіть шари, зверху прикрасьте кремом, ягодами, фруктами та, за бажанням, розмарином.
Меренга не любить вологу, тому торт найкраще збирати за 2–4 години до подачі: тоді вона залишиться хрусткою зовні й ніжною всередині.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Колишня суддя кулінарного шоу "МастерШеф" поділилася рецептом заготовки, яка може стати альтернативою звичній баклажанній ікрі на зимовому столі.
- Телеведуча Соломія Вітвіцька опублікувала для своїх підписників покрокове відео приготування нескладної сезонної страви з кабачків.
Ольга Сумська продовжує розширювати свою колекцію рецептів корисних страв, які не шкодять фігурі. Цього разу вона взялася за класичний вишневий пиріг і повністю відмовилася від борошна та цукру в його складі.