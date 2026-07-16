Найкраще на зиму: закрутка із баклажанів від Тетяни Літвінової (фото)

Колишня суддя кулінарного шоу "МастерШеф" поділилася рецептом заготовки, яка може стати альтернативою звичній баклажанній ікрі на зимовому столі.

Йдеться про сицилійську капонату – страву з баклажанів, овочів та середземноморських акцентів, яка поєднує солодкий, кислий і пікантний смаки. За словами Тетяни Літвінової, головний секрет яскравого "італійського" присмаку – у поєднанні томатного соусу чилі та кисло-солодкого. Фокус звернув увагу на цей смачний рецепт.

Закрутка від Тетяни Літвінової

"Вас дуже зайшли рецепти моїх закруток. Цього сезону я не могла лишити вас без нових рецептів до сезонну консервації. Привезла із Сицилії! Для тих, кому набридла баклажанна ікра", – розповідає Тетяна.

Тетяна Літвінова поділилася рецептом заготовки Фото: Instagram

Рецепт розрахований на чотири банки об'ємом 500 мл.

Інгредієнти

2 кг баклажанів;

500 г цибулі;

400 г селери;

600 г томатів або пасати;

150 г зелених оливок без кісточки;

100 г каперсів;

4-5 зубчиків часнику.

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Для солодко-горіхових ноток у страву кладуть 100 г родзинок та за бажанням 80 г кедрових горішків. З приправ знадобляться 80 мл оливкової олії, 100 мл 9-відсоткового оцту, 70 г цукру та 2 чайні ложки солі.

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Окремо в рецепті виділено два соуси – 120 г томатного соусу чилі та 200 г кисло-солодкого соусу. Саме вони, за словами авторки рецепта, надають капонаті насиченого й неповторного смаку.

Як готувати

Баклажани нарізають, солять, заливають водою і залишають на 30 хвилин – це прибирає гіркоту. Після цього овочі промивають, обсушують і обсмажують до золотистої скоринки.

Баклажани нарізають, солять, заливають водою і залишають на 30 хвилин Фото: Instagram

Паралельно окремо обсмажують цибулю з селерою. Далі до баклажанів додають свіжі томати або пасату, оливки, каперси, родзинки, кедрові горішки, сіль, цукор і обидва соуси. В кінці вливають оцет і тушкують суміш ще п'ять хвилин.

Стерилізація та зберігання

Готову гарячу капонату розкладають шарами по стерилізованих банках, залишаючи приблизно сантиметр вільного простору до країв. Кришками банки на цьому етапі лише накривають, не закручуючи щільно.

Далі заготовку стерилізують: банки об'ємом 500 мл витримують 20-25 хвилин після закипання води, а 250-мілілітрові – 15-20 хвилин. Після стерилізації банки герметично закатують і перевертають кришками донизу; додатково укутувати їх не обов'язково.

Готову гарячу капонату розкладають шарами по стерилізованих банках Фото: Instagram

Готову капонату можна подавати як самостійну закуску, гарнір до основних страв або соус до хліба.

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