Лучшее на зиму: заготовка из баклажанов от Татьяны Литвиновой (фото)

Бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" поделилась рецептом заготовки, которая может стать альтернативой привычной баклажанной икре на зимнем столе.

Речь идет о сицилийской капонате — блюде из баклажанов, овощей и средиземноморских ноток, в котором сочетаются сладкий, кислый и пикантный вкусы. По словам Татьяны Литвиновой, главный секрет яркого "итальянского" привкуса — в сочетании томатного соуса чили и кисло-сладкого вкуса. Фокус обратил внимание на этот вкусный рецепт.

Закрутка от Татьяны Литвиновой

"Вам очень понравились мои рецепты закруток. В этом сезоне я не могла оставить вас без новых рецептов для сезонной консервации. Привезла из Сицилии! Для тех, кому надоела баклажанная икра", — рассказывает Татьяна.

Татьяна Литвинова поделилась рецептом заготовки Фото: Instagram

Рецепт рассчитан на четыре банки объемом 500 мл.

Ингредиенты

2 кг баклажанов;

500 г лука;

400 г сельдерея;

600 г томатов или пасты;

150 г зеленых оливок без косточек;

100 г каперсов;

4-5 зубчиков чеснока.

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Для придания блюду сладковато-ореховых ноток в него добавляют 100 г изюма и, по желанию, 80 г кедровых орехов. Из приправ понадобятся 80 мл оливкового масла, 100 мл 9-процентного уксуса, 70 г сахара и 2 чайные ложки соли.

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В рецепте отдельно указаны два соуса — 120 г томатного соуса чили и 200 г кисло-сладкого соуса. Именно они, по словам автора рецепта, придают капонате насыщенный и неповторимый вкус.

Как готовить

Баклажаны нарезают, солят, заливают водой и оставляют на 30 минут — это устраняет горечь. После этого овощи промывают, обсушивают и обжаривают до золотистой корочки.

Баклажаны нарезают, солят, заливают водой и оставляют на 30 минут Фото: Instagram

Параллельно отдельно обжаривают лук с сельдереем. Затем к баклажанам добавляют свежие помидоры или пассату, оливки, каперсы, изюм, кедровые орешки, соль, сахар и оба соуса. В конце вливают уксус и тушат смесь ещё пять минут.

Стерилизация и хранение

Готовую горячую капонату раскладывают слоями по стерилизованным банкам, оставляя примерно сантиметр свободного пространства до краев. На этом этапе банки лишь накрывают крышками, не закручивая их плотно.

Далее заготовку стерилизуют: банки объемом 500 мл выдерживают 20-25 минут после закипания воды, а 250-миллилитровые — 15-20 минут. После стерилизации банки герметично закатывают и переворачивают крышками вниз; дополнительно укутывать их не обязательно.

Готовую горячую капонату раскладывают слоями по стерилизованным банкам Фото: Instagram

Готовую капонату можно подавать как самостоятельную закуску, гарнир к основным блюдам или соус к хлебу.

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