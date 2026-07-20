Ко Дню торта: рецепт вкусного десерта с вишнями от победителя шоу "МастерШеф" (видео)

Победитель "МастерШеф"-16 Александр Зубко вместе с участницей Кристиной Брзак приготовил эффектный десерт с хрустящей меренгой, нежным кремом и кисло-сладкой вишневой начинкой.

Кондитер из Винницы, недавно объявивший о своей мобилизации, поделился инструкцией по приготовлению в Instagram. Фокус обратил внимание на этот рецепт, ведь сегодня, 20 июля, Международный день торта.

Ингредиенты

Для меренги:

4 белка;

225 г сахарной пудры;

1 ч. л. кукурузного крахмала;

Для крема:

400 г маскарпоне;

350 мл жирных сливок;

сахарная пудра — по вкусу.

Для вишневого компота:

300 г вишни без косточек;

50 г сахара;

15 г кукурузного крахмала.

Для украшения:

свежие ягоды или фрукты.

Пошаговое приготовление

1. Готовим меренгу

Взбейте белки до образования легкой пены. Постепенно всыпайте сахарную пудру, продолжая взбивать до густой консистенции. В конце добавьте крахмал и аккуратно перемешайте. Переложите массу в кондитерский мешок и выпекайте два круглых коржа диаметром примерно 20–22 см, сделав небольшое углубление посередине. Сушите в духовке при 120 °C примерно 1,5–2 часа, после чего дайте полностью остыть.

Александр Зубко поделился рецептом торта

2. Готовим крем

Хорошо охлажденные сливки взбейте с сахарной пудрой. Добавьте маскарпоне. Взбейте только до однородной консистенции — крем должен быть густым и держать форму.

3. Готовим вишневый компот

Выложите вишню в сотейник и подогрейте. Смешайте сахар с крахмалом. Добавьте смесь к вишне, постоянно помешивая. Доведите до кипения и варите до загустения. Полностью остудите перед использованием.

Сборка

Положите первый меренговый корж. В центр выложите слой вишневого компота. Вокруг выложите крем. Накройте вторым коржом. Повторите слои, сверху украсьте кремом, ягодами, фруктами и, по желанию, розмарином.

Меренга не любит влагу, поэтому торт лучше всего собирать за 2–4 часа до подачи: тогда она останется хрустящей снаружи и нежной внутри.

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" поделилась рецептом заготовки, которая может стать альтернативой привычной баклажанной икре на зимнем столе.

Телеведущая Соломия Витвицкая опубликовала для своих подписчиков пошаговое видео приготовления простого сезонного блюда из кабачков.

Ольга Сумская продолжает пополнять свою коллекцию рецептов полезных блюд, которые не вредят фигуре. На этот раз она взялась за классический вишневый пирог и полностью отказалась от муки и сахара в его составе.