Развод века: корейский магнат должен выплатить своей бывшей жене миллиарды

Бывшая жена технологического гиганта Чхве Тэ Вона получит 644 миллиона долларов, но она могла бы получить еще больше. Чхве – глава конгломерата, в состав которого входит влиятельнейшая компания SK Hynix.

Впечатляющий взлет и развал брака Чхве и его супруги Ро Со Ен разворачивались как в лучших корейских дорамах и за ними следили все таблоиды Южной Кореи, сообщает NY Times.

Южнокорейский миллиардер должен заплатить бывшей жене огромную сумму

Когда они поженились, они стали олицетворением "сговора между политикой и крупным бизнесом", как его называли в СМИ. Чхве Тэ Вон, миллиардер и председатель правления династической группы компаний SK Group, второго по величине конгломерата Южной Кореи, и ее жемчужины — производителя микросхем памяти SK Hynix. Президент Ли Чжэ Мен называл его "национальным героем".

Его супруга Ро Со Ен была директором художественного музея, но происходит из влиятельной политической семьи: ее отец Ро Тэ У , был президентом Южной Кореи.

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Их свадьба в 1988 году была грандиозным событием. СМИ писали о союзе "любимой дочери президента" и "корпоративном принце". Они обменялись клятвами в VIP-банкетном зале Голубого дома, президентской резиденции Южной Кореи. Среди гостей были самые влиятельные представители политической и деловой элиты страны.

Но у этой сказки была и темная сторона.

SK была одним из чеболей — семейных конгломератов, — которые давно обвиняются в том, что их стремительный рост обеспечивался коррупционными связями с политической элитой. Политики расчищали путь, принимая законы, благоприятствующие бизнесу, проводя антирабочие репрессии и предоставляя масштабные субсидии; взамен магнаты переводили миллионы в незаконные политические фонды. Рост SK резко ускорился после объединения, в результате чего компания поглотила структуру, которая позже стала SK Telecom, ведущим оператором мобильной связи в стране. В 2012 году Чей выкупил обанкротившуюся компанию Hynix. Гонка за искусственным интеллектом вызвала небывалый спрос на микросхемы памяти для компьютеров, превратив некогда компанию-изгоя в золотую жилу.

Однако состояние семьи Ро рухнуло с падением военного правления. Ее отец, бывший армейский генерал, правивший с 1988 по 1993 год, позже был приговорен к 17 годам тюремного заключения за участие в военном перевороте 1979 года и за получение взяток на сотни миллионов долларов.

Сам Чхве отбывал тюремный срок за растрату и другие коррупционные действия. В 2015 году, сразу после президентского помилования, он объявил, что уходит от жены к Ким Хи Ен — женщине на 15 лет моложе его, от которой у него уже был ребенок.

"Хотя я пытался наладить наши отношения — даже обращался к религии — каждая попытка лишь доказывала невозможность совместной жизни. Я встретил человека, который подарил мне истинное эмоциональное утешение", — говорил он.

Миллиардер уже завел ребенка с новой подружкой

Сейчас Ро и Чхве по 65 лет, у них трое взрослых детей, и в 2017 году пара развязала ожесточенную судебную тяжбу. Хотя развод был завершен в прошлом году, спор продолжался из-за состояния, большая часть которого сосредоточена в акциях SK Corporation, холдинговой компании группы, стоимость которых резко выросла благодаря доходам от искусственного интеллекта.

"Хотя я не могу вернуть потерянное время и жизнь, — сказала мадам Ро в 2024 году, — я надеюсь, что мой случай послужит возможностью отстоять ценность семьи и социальной справедливости".

Битва за миллионы была ожесточенной. И только 24 июля апелляционный суд постановил, что Ро по-прежнему имеет право на одну треть активов своего бывшего мужа. Однако при расчете ее выплаты суд использовал оценку стоимости акций на апрель 2024 года, когда было вынесено решение, впоследствии отмененное Верховным судом. С тех пор акции компаний SK резко выросли в цене, а акции SK Hynix подорожали более чем в девять раз в Сеуле.

В итоге апелляционный суд Сеула обязал миллиардера выплатить его бывшей жене 944 миллиарда вон, или 644 миллиона долларов. Хотя эта сумма значительно меньше первоначального требования — она добивалась почти половины состояния своего бывшего мужа, которое, по оценке Forbes, составляло 5,3 миллиарда долларов, — это одна из крупнейших сумм, выплаченных в рамках бракоразводного процесса в истории Южной Кореи.

Было неясно, положит ли пятничное решение конец спору. Обе стороны сохраняют за собой право подать последнюю апелляцию в Верховный суд в течение недели.

Напомним, ранее Фокус писал: