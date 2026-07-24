Розлучення століття: корейський магнат має виплатити своїй колишній дружині мільярди

Колишня дружина технологічного гіганта Чхве Те Вона отримає 644 мільйони доларів, але вона могла б отримати ще більше. Чхве — голова конгломерату, до складу якого входить одна з найвпливовіших компаній — SK Hynix.

Вражаючий злет і розпад шлюбу Чхве та його дружини Ро Со Ен розгорталися, наче в найкращих корейських дорамах, і за ними стежили всі таблоїди Південної Кореї, повідомляє NY Times.

Південнокорейський мільярдер має виплатити колишній дружині величезну суму

Коли вони одружилися, вони стали уособленням "змови між політикою та великим бізнесом", як це називали у ЗМІ. Чхве Те Вон, мільярдер і голова правління династичної групи компаній SK Group, другого за величиною конгломерату Південної Кореї, та її перлини — виробника мікросхем пам’яті SK Hynix. Президент Лі Чже Мен називав його "національним героєм".

Його дружина Ро Со Ен була директором художнього музею, але походить із впливової політичної родини: її батько, Ро Те У, був президентом Південної Кореї.

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Їхнє весілля у 1988 році стало грандіозною подією. ЗМІ писали про союз "улюбленої доньки президента" та "корпоративного принца". Вони обмінялися обітницями у VIP-банкетному залі Блакитного дому, президентській резиденції Південної Кореї. Серед гостей були найвпливовіші представники політичної та ділової еліти країни.

Але у цієї казки була й темна сторона.

SK була однією з "чеболей" — сімейних конгломератів, — які вже давно звинувачуються в тому, що їх стрімке зростання забезпечувалося корупційними зв’язками з політичною елітою. Політики розчищали шлях, ухвалюючи закони, що сприяли бізнесу, проводячи антиробітничі репресії та надаючи масштабні субсидії; натомість магнати перераховували мільйони до незаконних політичних фондів. Зростання SK різко прискорилося після об’єднання, в результаті чого компанія поглинула структуру, яка згодом стала SK Telecom — провідним оператором мобільного зв’язку в країні. У 2012 році Чей викупив компанію Hynix, що збанкрутувала. Гонка за штучним інтелектом викликала небувалий попит на мікросхеми пам’яті для комп’ютерів, перетворивши колись компанію-ізгоя на золоту жилу.

Однак становище родини Ро погіршилося після падіння військового режиму. Її батько, колишній армійський генерал, який правив з 1988 по 1993 рік, пізніше був засуджений до 17 років тюремного ув’язнення за участь у військовому перевороті 1979 року та за отримання хабарів на сотні мільйонів доларів.

Сам Чхве відбував тюремне ув’язнення за розтрату та інші корупційні дії. У 2015 році, одразу після президентського помилування, він оголосив, що йде від дружини до Кім Хі Єн — жінки, яка на 15 років молодша за нього, від якої у нього вже була дитина.

"Хоча я намагався налагодити наші стосунки — навіть звертався до релігії — кожна спроба лише підтверджувала неможливість спільного життя. Я зустрів людину, яка подарувала мені справжнє емоційне втішення", — сказав він.

Мільярдер уже має дитину від нової подруги

Зараз Ро та Чхве по 65 років, у них троє дорослих дітей, і в 2017 році подружжя розпочало запеклу судову тяганину. Хоча розлучення було завершено минулого року, суперечка тривала через майно, значна частина якого зосереджена в акціях SK Corporation, холдингової компанії групи, вартість яких різко зросла завдяки доходам від штучного інтелекту.

"Хоча я не можу повернути втрачений час і життя, — сказала мадам Ро у 2024 році, — я сподіваюся, що мій випадок стане нагодою відстояти цінність сім’ї та соціальної справедливості".

Битва за мільйони була запеклою. І лише 24 липня апеляційний суд ухвалив, що Ро, як і раніше, має право на одну третину активів свого колишнього чоловіка. Однак при розрахунку суми виплати суд використовував оцінку вартості акцій станом на квітень 2024 року, коли було ухвалено рішення, яке згодом скасував Верховний суд. З того часу акції компаній SK різко зросли в ціні, а акції SK Hynix подорожчали більш ніж у дев’ять разів у Сеулі.

У підсумку апеляційний суд Сеула зобов’язав мільярдера виплатити своїй колишній дружині 944 мільярди вон, або 644 мільйони доларів. Хоча ця сума значно менша за початкову вимогу — вона вимагала майже половину статку свого колишнього чоловіка, який, за оцінкою Forbes, становив 5,3 мільярда доларів, — це одна з найбільших сум, виплачених у рамках шлюборозлучного процесу в історії Південної Кореї.

Не було зрозуміло, чи покладе п’ятничне рішення край суперечці. Обидві сторони залишають за собою право подати останню апеляцію до Верховного суду протягом тижня.

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