"Немає місця мільярдерам": у Венеції яхту посла США закидали надувними крабами (відео)

Кілька сотень людей у Венеції протестували проти прибуття посла США в Італії Тілмана Фертітти на борту його суперяхти. Протести були настільки бурхливими, що для захисту мільярдера прибули карабінери.

Мешканці Венеції протестували не лише через Тілмана Фертітту та його величезну яхту, а й проти посилених заходів безпеки, запроваджених місцевою владою напередодні одного з найважливіших фестивалів Венеції. Вони закидали поліцію надувними іграшками, серед яких були краби, пише Reuters.

У Венеції відбулися протести проти соратника Дональда Трампа

Тілман Фертітта, мільярдер і бізнесмен, призначений президентом США Дональдом Трампом, здійснює турне по італійському півострову на своїй 117-метровій яхті Boardwalk у рамках "Прибережного дипломатичного туру на честь 250-річчя незалежності США".

Однак близько 300 осіб зібралися на акцію протесту та взяли участь у марші, тримаючи плакати з гаслами: "Фертітта має піти", "Змусьте Америку зникнути", "Не використовуйте Венецію" та "Немає місця мільярдерам".

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Вони наблизилися до тієї частини історичного центру Венеції, де стояла на якорі яхта, — Ріва-деї-Сетте-Мартірі, приблизно за кілометр від площі Святого Марка.

Влада посилила заходи безпеки на тлі побоювань щодо запланованих демонстрацій, які мають відбутися одночасно зі святом Спокути.

Це стародавнє свято, присвячене закінченню епідемії чуми, у суботу приверне тисячі мешканців та гостей до лагуни, де відбудуться феєрверк та релігійні церемонії.

Мешканці Венеції вже давно скаржаться на наслідки масового туризму та на те, що Венеція дедалі частіше стає місцем проведення гучних подій, таких як весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес у червні 2025 року.

Організатори протесту, зокрема представники соціального центру "Моріон", заявили, що вважають Фертітту уособленням політики Трампа, яка, за їхніми словами, розпалює конфлікти, підтримує військову кампанію Ізраїлю в Газі та сприяє зростанню глобальної економічної нестабільності та цін.

Італійський альянс "Зелені та ліві" (AVS) звинуватив уряд у тому, що той відволікає сотні поліцейських від забезпечення громадської безпеки та перетворює їх на "охоронців" Фертітти під час його поїздки Італією.

Протести у Венеції

Серія публічних суперечок між Трампом і прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні — зокрема, коли вона категорично спростувала його твердження про те, що вона "благала" про спільну фотографію на нещодавньому саміті "Великої сімки" — загострила й без того нестабільні відносини між країнами.

Фертітта відкинув припущення про розлад, заявивши, що у Трампа та Мелоні склалися міцні особисті стосунки.

Мільярдер Тілман Фертітта — що відомо

Фертітта має сицилійське коріння, але народився в Техасі. У його батька був ресторан морепродуктів, де він у дитинстві підробляв, чистячи креветки. З травня 2025 року він є послом США в Італії та Сан-Марино. Він володіє розважальною компанією Landry's та баскетбольним клубом "Х'юстон Рокетс" НБА.

Тілман Фертітта — близький друг Трампа

Станом на травень 2025 року його статки оцінювалися в 10,7 мільярда доларів. Він посідає 248-ме місце у списку Forbes 400. Він володіє мережею ресторанів Landry's та займається готельним бізнесом. Також йому належать готель і казино Golden Nugget та компанія з виробництва креветок Bubba Gump. На виборах він підтримував як демократів, так і республіканців, наприклад Білла Клінтона та сім'ю Бушів, а згодом став спонсором Дональда Трампа, який назвав мільярдера своїм "братом-близнюком".

Нагадаємо, що російські суперяхти, які пов’язують із найближчим оточенням Володимира Путіна та низкою найбагатших російських бізнесменів, цього літа зосередилися біля турецького курорту Бодрум. Більше того, у цьому районі також виявили яхту Victoria, якою, за даними ЗМІ, користується родина президента РФ.

Раніше "Фокус" повідомляв , що яхту Володимира Путіна "Graceful" перевели з Балтійського моря на військову базу Північного флоту в Североморську. За даними ЗМІ, судно супроводжували російські військові кораблі.