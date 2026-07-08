Дипломатична драма: як Трамп проігнорував Мелоні на саміті НАТО (відео)

Після того, як президент США заявив, що Джорджія Мелоні "благала" його про фото, а прем'єр-міністр Італії відповіла на це, напруженість між ними збереглася

Дональд Трамп спровокував новий дипломатичний скандал, пройшовши повз Джорджію Мелоні, не привітавшись і навіть не поглянувши в її бік, коли лідери зібралися для традиційної групової фотографії НАТО в Анкарі, Туреччина, пише Daily Mail.

Між Мелоні та Трампом стався розкол

Інсайдери також повідомляють, що Трамп і Мелоні старанно уникали один одного в Анкарі.

Окрім холодної зустрічі, відносини між лідерами залишаються вкрай напруженими з того часу, як минулого місяця вони зіткнулися на саміті G7 в Евіан-ле-Бен, Франція.

Джорджія Мелоні та Дональд Трамп не спілкувалися на саміті НАТО

Конфлікт розпочався, коли Трамп в ефірі італійського новинного видання висміяв прем'єр-міністра Італії, заявивши, що вона "благала" його сфотографуватися з нею.

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Президент США похвалився: "Вона так хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не погодився, але мені було її шкода".

Потім він додав, що "можливо, вона рада, що я з нею поговорив, але я не був зобов’язаний з нею розмовляти".

Джорджія Мелоні відповіла різким відеозверненням, у якому заявила, що ані вона, ані Італія ніколи ні про що не благають.

Мелоні зізналася, що була здивована тим, чому президент США вирішив публічно розкритикувати західного союзника, особливо з огляду на їхню колишню дружбу, і зітхнула: "Зрештою, це не вперше, коли таке трапляється".

Вона звинуватила Трампа в тому, що він виявляє м’якість щодо справжніх ворогів Америки, водночас завдаючи удару в спину давнім союзникам.

"Можу лише сказати, що дуже шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу, ворогів Сполучених Штатів, лідерів, з якими він з’являється на публіці", — заявила Мелоні.

Але конфлікт тривав, коли Дональд Трамп почав публікувати дописи в соцмережах, стверджуючи, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "раз за разом просила сфотографуватися зі мною під час зустрічі G-7 у Франції".

"Її популярність в Італії падає, можливо, тому що вона відмовила Сполученим Штатам Америки — країні, яка щиро любить і захищає Італію — у питанні запобігання отриманню чи розробці Іраном ядерної зброї", — заявив Трамп, нагадавши, що в березні, коли він розпочав військову операцію в Ірані, Італія заборонила американським військовим літакам приземлятися на авіабазі Сігонелла на Сицилії.

Також він опублікував у своєму акаунті в Truth Social фотографію Мелоні, яка посміхається йому, з підписом "потрібен заборонний наказ".

Допис Трампа Фото: Скриншот

Довівши ворожнечу до крайньої межі, Трамп пригрозив застосувати крайній захід: повне виведення американських військ з Італії.

Раніше Мелоні вважалася ідеальним посередником між Білим домом та європейськими консервативними правими. Вона була єдиним європейським лідером, який був присутній на інавгурації Трампа минулого року.

Раніше Джорджія Мелоні та Дональд Трамп тепло спілкувалися Фото: The White House

Нагадаємо, на саміті НАТО Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Фокус пояснив, що це означає.

Також ми розповідали, як президент США відмежувався від дружби з Італією.