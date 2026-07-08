Дипломатическая драма: как Трамп игнорировал Мелони на саммите НАТО (видео)

После того, как президент США заявил, что Джорджия Мелони "умоляла" его о фото, а премьер-министр Италии ответила на это, напряженность между ними сохранилась.

Дональд Трамп спровоцировал новый дипломатический скандал, пройдя мимо Джорджии Мелони, не поздоровавшись и даже не взглянув в ее сторону, когда лидеры собрались для традиционной групповой фотографии НАТО в Анкаре, Турция, пишет Daily Mail.

Между Мелони и Трампом случился раскол

Инсайдеры также сообщают, что Трамп и Мелони старательно избегали друг друга в Анкаре.

Помимо холодной встречи, отношения между лидерами остаются крайне напряженными с тех пор, как в прошлом месяце они столкнулись на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция .

Джорджия Мелони и Дональд Трамп не общались на саммите НАТО

Конфликт начался, когда Трамп в эфире итальянского новостного издания высмеял премьер-министра Италии, заявив, что она "умоляла" его сфотографироваться с ней .

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Президент США похвастался: "Она так хотела сфотографироваться со мной. Я бы не согласился, но мне было ее жаль".

Затем он добавил, что "возможно, она рада, что я с ней поговорил, но я не обязан был с ней разговаривать".

Джорджия Мелони ответила резким видеообращением, в котором заявила, что ни она, ни Италия, никогда ни о чем не умоляют.

Мелони призналась, что была озадачена тем, почему президент США решил публично раскритиковать западного союзника, особенно учитывая их прошлую дружбу, и вздохнула: "В конце концов, это не первый раз, когда такое случается".

Она обвинила Трампа в том, что он проявляет мягкость по отношению к реальным противникам Америки, одновременно нанося удар в спину давним союзникам.

"Могу лишь сказать, что очень жаль, что у него нет такой же решимости по отношению к врагам Запада, к врагам Соединенных Штатов, к лидерам, с которыми он появляется на публике", - заявила Мелони.

Но конфликт продолжился, когда Дональд Трамп начал писать посты в соцсетях, утверждая, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони "снова и снова просила сфотографироваться со мной во время встречи G-7 во Франции".

"Ее популярность в Италии падает, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам Америки, стране, которая искренне любит и защищает Италию, в вопросе предотвращения получения или разработки Ираном ядерного оружия", - заявил Трамп, припомнив, что в марте, когда он начал военную операцию в Иране, то Италия запретила американским военным самолетам приземляться на авиабазе Сигонелла на Сицилии.

Также он опубликовал в своем аккаунте Truth Social фотографию Мелони, улыбающейся ему, с надписью "необходим запретительный ордер".

Пост Трампа Фото: Скриншот

Доведя вражду до предела, Трамп пригрозил применением крайнего варианта: полным выводом американских войск из Италии.

Ранее Мелони рассматривалась как идеальный посредник между Белым домом и европейскими консервативными правыми. Она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации Трампа в прошлом году.

Ранее Джорджия Мелони и Дональд Трамп тепло общались Фото: The White House

Напомним, на саммите НАТО Дональд Трамп заявил о готовности передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Фокус объяснил, что это значит.

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