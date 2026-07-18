"Нет места миллиардерам": в Венеции яхту посла США забросали надувными крабами (видео)

Несколько сотен человек в Венеции протестовали против прибытия посла США в Италии Тилмана Фертитты на борту его суперъяхты. Протесты были такими бурными, что оборонять миллиардера прибыли карабинеры.

Жители Венеции протестовали не только из-за Тилмана Фертитты и его огромной яхты, но и против усиленных мер безопасности, введенных местными властями в преддверии одного из важнейших фестивалей Венеции. Полицию они забросали надувными игрушками, среди которых были крабы, пишет Reuters.

В Венеции протестовали против соратника Дональда Трампа

Тилман Фертитта, миллиардер и бизнесмен, назначенный президентом США Дональдом Трампом, совершает турне по итальянскому полуострову на своей 117-метровой яхте Boardwalk в рамках "Прибрежного дипломатического тура в честь 250-летия независимости США".

Но около 300 человек собрались на акцию протеста и приняли участие в марше, держа плакаты с лозунгами: "Фертитта должна уйти", "Заставьте Америку исчезнуть", "Не используйте Венецию" и "Нет места миллиардерам".

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Они приблизились к той части исторического центра Венеции, где стояла на якоре яхта, — Рива-деи-Сетте-Мартири, примерно в километре от площади Святого Марка.

Власти усилили меры безопасности на фоне опасений по поводу запланированных демонстраций, которые должны совпасть по времени с праздником Искупления.

Этот древний праздник, посвященный окончанию эпидемии чумы, в субботу привлечет тысячи жителей и гостей к лагуне на фейерверк и религиозные церемонии.

Жители Венеции давно жалуются на последствия массового туризма и на все более частое использование Венеции в качестве места проведения громких мероприятий, таких как свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес в июне 2025 года.

Организаторы протеста, в том числе представители социального центра "Морион", заявили, что считают Фертитту олицетворением политики Трампа, которая, по их словам, разжигает конфликты, поддерживает военную кампанию Израиля в Газе и способствует росту глобальной экономической нестабильности и цен.

Итальянский альянс "Зеленые и левые" (AVS) обвинил правительство в том, что оно отвлекает сотни полицейских от обеспечения общественной безопасности и делает из них "телохранителей" Фертитты во время его поездки по Италии.

Протесты в Венеции

Серия публичных разногласий между Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони — в частности, когда она категорически опровергла его утверждение о том, что она "умоляла" о совместной фотографии на недавнем саммите "Большой семерки" — обострила и без того нестабильные отношения между странами.

Фертитта отверг предположения о разладе, заявив, что у Трампа и Мелони сложились крепкие личные отношения.

Миллиардер Тилман Фертитта – что известно

Фертитта имеет сицилийские корни, но родился в Техасе. У его отца был ресторан морепродуктов, где он в детстве подрабатывал, чистя креветки. С мая 2025 года он является послом США в Италии и Сан-Марино. Он владеет развлекательной компанией Landry's и баскетбольным клубом "Хьюстон Рокетс" НБА.

Тилман Фертитта - близкий друг Трампа

По состоянию на май 2025 года его состояние оценивалось в 10,7 миллиарда долларов. Он занимает 248-е место в списке Forbes 400. Он владеет сетью ресторанов Landry's и занимается отельным бизнесом. Также ему принадлежат отель и казино Golden Nugget и компания по производству креветок Bubba Gump. Он поддерживал на выборах, как демократов, так и республиканцев, например Билла Клинтона и семью Буш, а после стал спонсором Дональда Трампа, который назвал миллиардера своим "братом-близнецом".

Напомним, российские суперъяхты, которые связывают с ближайшим окружением Владимира Путина и рядом самых богатых российских бизнесменов, этим летом сосредоточились у турецкого курорта Бодрум. Более того, в этом районе также обнаружили яхту Victoria, которой, по данным СМИ, пользуется семья президента РФ.

Ранее Фокус сообщал, что яхту Владимира Путина "Graceful" перевели из Балтийского моря на военную базу Северного флота в Североморске. По данным СМИ, судно сопровождали российские военные корабли.