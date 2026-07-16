Недалеко от Турции заметили "яхту Путина" рядом с судами российских олигархов, — СМИ (карта)

Российские суперъяхты, которые связывают с ближайшим окружением Владимира Путина и рядом самых богатых российских бизнесменов, этим летом сосредоточились у турецкого курорта Бодрум. Более того, в этом районе также обнаружили яхту Victoria, которой, по данным СМИ, пользуется семья президента РФ.

Как сообщает российское независимое издание "Верстка", по состоянию на 16 июля 71-метровая суперъяхта "Victoria" была замечена у побережья турецкого поселка Бозбюк, примерно в 84 километрах от Бодрума. В частности, это судно пришвартовано недалеко от пляжей пятизвездочного курорта Six Senses Kaplankaya. До этого, в конце июня, яхта покинула порт в Сочи и взяла курс на Турцию.

Проанализировав данные о передвижениях судов, журналисты обратили внимание на то, что вблизи острова Виктория оказались как минимум шесть яхт, принадлежащих влиятельным российским миллиардерам. Расстояние между ними варьируется от нескольких сотен метров до почти полутора сотен километров.

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Ближе всего к яхте, которую связывают с Путиным, стоит 55-метровая "Rhea" (ранее называвшаяся "Halo"), владельцем которой является Роман Абрамович. По подсчётам "Верстки", сейчас между двумя судами всего около 800 метров, что делает "Rhea" самой близкой к "Victoria" яхтой.

Где находятся яхта Путина и суда российских миллиардеров Фото: Издание "Верстка"

На противоположной стороне полуострова Бодрум расположена 62-метровая яхта Serenity & Unity (бывшая Sea & Us). По данным Министерства юстиции США, ею пользуется президент российского банка ВТБ Андрей Костин вместе с телеведущей Наилей Аскер-заде. В настоящее время судно находится примерно в 30 километрах от "Victoria", однако ещё в начале июля обе яхты несколько дней стояли в бухте Торба, где их разделяло около 500 метров.

Недалеко от южного побережья Бодрума также пришвартована 80-метровая суперъяхта Genesis, владельцем которой является президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Сейчас она находится примерно в 40 километрах от "Victoria", хотя ещё до 14 июля также стояла в гавани Торба — всего в двух километрах от судна, которое связывают с президентом РФ.

Еще одно судно, которое попало в поле зрения журналистов, — 82-метровая яхта "Romea", принадлежащая основателю компании Polymetal Александру Несису. Сейчас она находится недалеко от турецкого городка Селимие, а расстояние до "Victoria" составляет примерно 87 километров.

В бухте Килле недалеко от города Даламан уже около недели стоит на якоре 73-метровая суперъяхта Altair (бывшая Clio), которую связывают с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. От яхты, которой пользуется окружение Путина, её отделяет около 146 километров.

В то же время к северу от места стоянки "Victoria", в марине курортного города Кушадасы, находится 73-метровая "Predator", которую связывают с совладельцем Уральской горно-металлургической компании и подрядчиком Министерства обороны РФ Искандаром Махмудовым. Издание напоминает, что ещё осенью 2023 года судно было выставлено на продажу, однако, по имеющимся данным, покупателя для него до сих пор не нашлось.

По информации "Верстки", стоимость яхты "Victoria" оценивается примерно в 30 миллионов долларов. Формально судно зарегистрировано на структуры бизнесмена Геннадия Тимченко, которого считают одним из ближайших соратников Владимира Путина. В то же время Центр "Досье" ранее сообщал, что яхту регулярно использует ближайшее окружение российского президента, в частности Алина Кабаева и люди из её круга. Именно это судно в конце июня покинуло российский порт в Сочи и прибыло к турецкому побережью, где сейчас находится в окружении яхт других представителей российской политической и деловой элиты.

Ранее Фокус сообщал, что яхту Владимира Путина "Graceful" перевели из Балтийского моря на военную базу Северного флота в Североморске. По данным СМИ, судно сопровождали российские военные корабли.

Также сообщалось, что яхту "Graceful", которую связывают с Владимиром Путиным, перевели на север России, чтобы защитить от возможных атак украинских дальнобойных дронов.