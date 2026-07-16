Поблизу Туреччини помітили "яхту Путіна" поруч із суднами російських багатіїв, — ЗМІ (карта)

Російські супер'яхти, які пов'язують із найближчим оточенням Володимира Путіна та низкою найбагатших російських бізнесменів, цього літа зосередилися біля турецького курорту Бодрум. Ба більше, в цьому районі також виявили яхту Victoria, якою, за даними ЗМІ, користується сім'я президента РФ.

Як пише російське незалежне видання "Верстка", станом на 16 липня 71-метрова супер'яхта Victoria помітили біля узбережжя турецького селища Бозбюк, приблизно за 84 кілометри від Бодрума. Зокрема, це судно пришвартоване неподалік пляжів п'ятизіркового курорту Six Senses Kaplankaya. До цього, наприкінці червня яхта залишила порт у Сочі та взяла курс на Туреччину.

Проаналізувавши дані про пересування суден, журналісти звернули увагу, що поблизу Victoria опинилися щонайменше шість яхт, які належать впливовим російським мільярдерам. Відстань між ними варіюється від кількох сотень метрів до майже півтори сотні кілометрів.

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Найближче до яхти, яку пов'язують із Путіним, стоїть 55-метрова Rhea (раніше мала назву Halo), власником якої є Роман Абрамович. За підрахунками "Верстки", зараз між двома суднами лише близько 800 метрів, що робить Rhea найближчою яхтою до Victoria.

Де знаходяться яхта Путіна та судна російських міліардерів Фото: Видання "Верстка"

На протилежному боці півострова Бодрум розташована 62-метрова Serenity & Unity (колишня Sea & Us). За даними Міністерства юстиції США, нею користується президент російського банку ВТБ Андрій Костін разом із телеведучою Наілею Аскер-заде. Нині судно перебуває приблизно за 30 кілометрів від Victoria, однак ще на початку липня обидві яхти кілька днів стояли в бухті Торба, де їх розділяло близько 500 метрів.

Поблизу південного узбережжя Бодрума також пришвартована 80-метрова супер'яхта Genesis, власником якої є президент нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов. Зараз вона перебуває приблизно за 40 кілометрів від Victoria, хоча ще до 14 липня також стояла в гавані Торба — лише за два кілометри від судна, яке пов'язують із президентом РФ.

Ще одне судно, яке потрапило до поля зору журналістів, — 82-метрова яхта Romea, що належить засновнику компанії Polymetal Олександру Несісу. Нині вона перебуває неподалік турецького містечка Селіміє, а відстань до Victoria становить приблизно 87 кілометрів.

У бухті Кілле біля міста Даламан уже близько тижня стоїть на якорі 73-метрова супер'яхта Altair (колишня Clio), яку пов'язують із російським бізнесменом Олегом Дерипаскою. Від яхти, якою користується оточення Путіна, її відділяє близько 146 кілометрів.

Водночас на північ від місця стоянки Victoria, у марині курортного міста Кушадаси, перебуває 73-метрова Predator, яку пов'язують зі співвласником Уральської гірничо-металургійної компанії та підрядником Міністерства оборони РФ Іскандаром Махмудовим. Видання нагадує, що ще восени 2023 року судно було виставлене на продаж, однак, за наявними даними, покупця для нього досі не знайшлося.

За інформацією "Верстки", Victoria оцінюється приблизно у 30 мільйонів доларів. Формально судно оформлене на структури бізнесмена Геннадія Тимченка, якого вважають одним із найближчих соратників Володимира Путіна. Водночас Центр "Досьє" раніше повідомляв, що яхту регулярно використовує найближче оточення російського президента, зокрема Аліна Кабаєва та люди з її кола. Саме це судно наприкінці червня залишило російський порт у Сочі та прибуло до турецького узбережжя, де нині перебуває в оточенні яхт інших представників російської політичної та бізнесової еліти.

Раніше Фокус писав, що яхту Володимира Путіна Graceful перевели з Балтійського моря на військову базу Північного флоту в Сєвероморську. За даними ЗМІ, судно супроводжували російські військові кораблі.

Також повідомлялося, що яхту Graceful, яку пов'язують із Володимиром Путіним, перевели на північ Росії, щоб убезпечити від можливих атак українських далекобійних дронів.