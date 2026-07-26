Новые "Призрачный гонщик" и "Черная пантера": Marvel представила пополнение супергероев

Marvel Studios заявила о двух сенсационных кастинговых отборах. Райан Гослинг стал следующим "Призрачным гонщиком", а Дэвид Джонссон оденет костюм "Черной Пантеры".

В субботу, 25 июля, на фестивале Comic-Con в Сан-Диего студия Marvel объявила, что нашла новых актеров для своей киновселенной. Об этом пишет Page Six.

Трехкратный номинант на премию "Оскар", 45-летний Райан Гослинг, снимется в фильме о приключениях "Призрачного гонщика", выход которого запланирован на 2028 год.

"Как вы знаете, это персонаж, которого я давно хотел сыграть", — сказал Гослинг посетителям масштабного фестиваля комиксов и косплея.

Райан Гослинг Фото: из открытых источников

В фильме "Призрачный гонщик" Гослинг работает с режиссером "Дэдпула и Россомахи" Шоном Леви.

Ранее роль мотоциклиста-каскадера Джонни Блейза в дилогии 2007 и 2011 годов играл Николас Кейдж. Его партнершей была Ева Мендез.

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Также стало известно, что звезда фильма "Чужой: Ромул" Девид Джонссон унаследует титул "Черной Пантеры" в третьем фильме франшизы.

Девид Джонссон Фото: из открытых источников

Режиссер Райан Куглер сообщил, что сиквел выйдет в кинотеатрах 15 декабря 2028 года.

"Спасибо этой замечательной семье, к которой я имею честь, привилегию и благословение присоединиться", — сказал актер со сцены, вызвав в толпе скандирование "Ваканда!".

Напомним, у голливудского актера Тома Круза есть целая команда сотрудников, которые заботятся о его легендарной прическе. Именно волосы являются "главным приоритетом" для звезды уже много-много лет.

Также Фокус писал, что аукционный дом Heritage Auctions продал световой меч Люка Скайуокера, который использовали в фильме "Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар" 1980 года. Атрибут джедая ушел с молотка за внушительные $3,75 млн.