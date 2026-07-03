Дело первой важности: Том Круз нанял "целую команду" для ухода за своей культовой шевелюрой

У голливудского актёра Тома Круза, которому 3 июля исполняется 64 года, есть целая команда сотрудников, которые заботятся о его легендарной прическе.

Именно волосы являются "главным приоритетом" для актёра уже много-много лет. Об этом пишет Radar Online.

Актер "очень боится" потерять свои волосы

Инсайдеры рассказали журналистам, что, как оказалось, голливудская звезда получает "очень много консультаций" по поводу своей шевелюры. Источники утверждают: Том Круз "любой ценой стремится избежать выпадения волос".

Том Круз боится потерять волосы Фото: Wireimage

Именно этот страх заставил актёра нанять "целую команду" сотрудников, единственная задача которых — поддерживать густоту и блеск волос актёра, несмотря на возможные возрастные изменения.

"У него есть специальный специалист, который моет ему волосы и массирует кожу головы до появления покалывания, а также парикмахер, который стрижет и укладывает его волосы именно так, как он того хочет — плюс технические специалисты, которые следят за тем, чтобы он использовал правильное количество средства для восстановления волос!", — рассказал инсайдер.

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На другие варианты Том Круз не соглашается. Звезда фильма "Лучший стрелок" не хочет использовать накладные пряди, наращивать или пересаживать волосы для густой шевелюры. Его естественный и привычный для миллионов людей по всему миру вид шевелюры — приоритет актера.

Том Круз заботится о том, чтобы сохранить идеальную шевелюру с юности Фото: Shutterstock

Поэтому, в дополнение к вышесказанному, актер регулярно проверяет состояние своих волос у специалистов. Любая мелочь требует немедленного устранения, считает Том Круз.

"Если появляются какие-либо признаки ломкости или выпадения волос, это немедленно устраняют. Он очень заботится о своём внешнем виде", — пояснил источник.

Таблоид отмечает, что прическа Тома Круза помогает ему выглядеть элегантным героем даже после 60. Кроме того, именно она, возможно, привлекала многочисленных женщин, с которыми у актёра были романы.

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автомобиль Jeep Wrangler, на котором ездил Том Круз, выставили на аукцион;

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Кроме того, издание The Daily Beast рассказывало о том, как Том Круз отказался от съемок фильма в космосе из-за Дональда Трампа.