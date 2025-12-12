Том Круз отказался от съемок фильма в космосе из-за Трампа

Том Круз отменил съемки фильма на космической станции, чтобы не быть обязанным Трампу. Похоже, актер делает все возможное, чтобы держаться подальше от влияния президента США.

Анонимный источник сообщил, что космический фильм с участием Тома Круза, в котором он должен был воссоединиться с режиссером "Грани будущего" Дугом Лиманом, не будет сниматься, поскольку для этого потребуется согласование с НАСА и одобрение Дональда Трампа. Эти источники утверждают, что Круз не хотел переступать эту черту, пишет The Daily Beast.

Том Круз не хочет сотрудничать с Трампом и НАСА Фото: Twitter

"Насколько я понимаю, для съемок фильма им потребуется координация с НАСА, и, по слухам, Том Круз не хотел просить Дональда Трампа об услуге. Необходимо получить разрешение от федерального правительства. Том не хотел задавать вопросы по политическим причинам", — сообщил источник изданию.

Ранее, в августе, Круз отказался от предложенной Трампом награды Кеннеди-центра.

Это заявление прозвучало после того, как в августе Круз заявил, что причиной отказа от награды Кеннеди-центра, учрежденной Трампом, стали "конфликты в расписании".

О потенциальном космическом фильме впервые сообщили в 2020 году, когда издание Deadline сообщило, что Том Круз вел предварительные переговоры с компанией SpaceX Илона Маска и НАСА. Неясно, насколько продвинулся проект в разработке, поскольку на тот момент сценария еще не было.

Назначенный Трампом администратор НАСА Джим Бриденстайн публично поддержал эту идею в 2020 году, написав в Х: "НАСА с радостью сотрудничает с Томом Крузом над фильмом на борту МКС! Нам нужны популярные СМИ, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых на воплощение амбициозных планов NASA в реальность".

Но с того момента все изменилось и Том Круз не настроен проверять, поддержит ли фильм вторая администрация Трампа.

При этом Дональд Трамп упоминает Круза очень часто, буквально в прошлом месяце, описывая "красивых" пилотов, управлявших бомбардировщиками B-2, которые атаковали иранские обогатительные фабрики, Трамп назвал их "идеальными экземплярами", которые "выглядели как Том Круз… только выше ростом".

Трамп часто упоминает Тома Круза, но тот избегает общения Фото: Instagram tomcruise

Несмотря на, казалось бы, открытое приглашение стать одним из голливудских приятелей президента, Том Круз до сих пор избегает общения с Трампом.

Забавно, но идея Тома Круза снять фильм в космосе, невольно спровоцировала космическую гонку с Россией. "Роскосмос" задался целью обогнать голливудскую звезду и снять фильм на МКС раньше, чем он. Им это в итоге удалось, хоть фильм и не стал популярным.

В 2021 году российский космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС, чтобы снять фильм "Вызов".

Примечательно, но ради выдуманной космической гонки, потому что Том Круз ни с кем не соревновался, россияне полностью изменили план работы МКС. Два космонавта остались на Земле, причем один из них навсегда. А те, что уже были на МКС, остались там еще на полгода.