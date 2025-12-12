Том Круз відмовився від зйомок фільму в космосі через Трампа

Том Круз скасував зйомки фільму на космічній станції, щоб не бути зобов'язаним Трампу. Схоже, актор робить усе можливе, щоб триматися подалі від впливу президента США.

Анонімне джерело повідомило, що космічний фільм за участю Тома Круза, в якому він мав возз'єднатися з режисером "Межі майбутнього" Дугом Ліманом, не зніматимуть, оскільки для цього буде потрібне узгодження з НАСА і схвалення Дональда Трампа. Ці джерела стверджують, що Круз не хотів переступати цю межу, пише The Daily Beast.

Том Круз не хоче співпрацювати з Трампом і НАСА Фото: Twitter

"Наскільки я розумію, для зйомок фільму їм потрібна координація з НАСА, і, за чутками, Том Круз не хотів просити Дональда Трампа про послугу. Необхідно отримати дозвіл від федерального уряду. Том не хотів ставити запитання з політичних причин", — повідомило джерело виданню.

Раніше, у серпні, Круз відмовився від запропонованої Трампом нагороди Кеннеді-центру.

Відео дня

Ця заява прозвучала після того, як у серпні Круз заявив, що причиною відмови від нагороди Кеннеді-центру, заснованої Трампом, стали "конфлікти в розкладі".

Про потенційний космічний фільм уперше повідомили у 2020 році, коли видання Deadline повідомило, що Том Круз вів попередні переговори з компанією SpaceX Ілона Маска і НАСА. Неясно, наскільки просунувся проєкт у розробленні, оскільки на той момент сценарію ще не було.

Призначений Трампом адміністратор НАСА Джим Бріденстайн публічно підтримав цю ідею 2020 року, написавши в Х: "НАСА з радістю співпрацює з Томом Крузом над фільмом на борту МКС! Нам потрібні популярні ЗМІ, щоб надихнути нове покоління інженерів і вчених на втілення амбітних планів NASA в реальність".

Але з того моменту все змінилося і Том Круз не налаштований перевіряти, чи підтримає фільм друга адміністрація Трампа.

При цьому Дональд Трамп згадує Круза дуже часто, буквально минулого місяця, описуючи "гарних" пілотів, які керували бомбардувальниками B-2, що атакували іранські збагачувальні фабрики, Трамп назвав їх "ідеальними примірниками", які "мали вигляд Тома Круза... тільки вищий на зріст".

Трамп часто згадує Тома Круза, але той уникає спілкування Фото: Instagram tomcruise

Попри, здавалося б, відкрите запрошення стати одним із голлівудських приятелів президента, Том Круз досі уникає спілкування з Трампом.

Кумедно, але ідея Тома Круза зняти фільм у космосі мимоволі спровокувала космічні перегони з Росією. "Роскосмос" поставив собі за мету обігнати голлівудську зірку і зняти фільм на МКС раніше, ніж він. Їм це в підсумку вдалося, хоч фільм і не став популярним.

2021 року російський космонавт Антон Шкаплеров, а також акторка Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко вирушили на МКС, щоб зняти фільм "Виклик".

Примітно, але заради вигаданих космічних перегонів, бо Том Круз ні з ким не змагався, росіяни повністю змінили план роботи МКС. Два космонавти залишилися на Землі, причому один із них назавжди. А ті, що вже були на МКС, залишилися там ще на півроку.