Справа першої важливості: Том Круз найняв "цілу команду" для догляду за своєю культовою шевелюрою

Голлівудський актор Том Круз, якому 3 липня виповнюється 64 роки, має цілу команду співробітників, які дбають за його легендарною зачіскою.

Саме волосся є "ключовим пріоритетом" для актора вже багато-багато років. Про це пише Radar Online.

Актор "дуже боїться" втратити своє волосся

Інсайдери розповіли журналістам, що, виявляється, голлівудська зірка отримує "дуже багато консультацій" щодо своєї шевелюри. Джерела кажуть: Том Круз "за будь-яку ціну прагне уникнути випадіння волосся".

Том Круз боїться втратити своє волосся Фото: Wireimage

Саме цей страх змусив актора найняти "цілу команду" співробітників, єдине завдання яких — зберігати волосся актора густим та блискучим, попри можливі вікові зміни.

"У нього є спеціальний фахівець, який миє йому волосся та масажує шкіру голови до появи поколювання, а також перукар, який стриже та укладає його волосся саме так, як він того хоче — плюс технічні фахівці, які стежать за тим, щоб він використовував правильну кількість засобу для відновлення волосся!", — розповів інсайдер.

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На інші варіанти Том Круз не погоджується. Зірка фільму "Кращий стрілець" не хоче використовувати накладні пасма, нарощувати або пересаджувати волосся для гусної шевелюри. Його природний і звичний для мільйонів людей по всьому світу стан шевелюри — пріоритет актора.

Том Круз дбає про збереження ідеальної шевелюри з юності Фото: Shutterstock

Тож, на додау до вищезгаданого, актор регулярно перевіряє стан свого волосся у фахівців. Будь-яка найменша дрібниця потребує найшвидшого усунення, вважає Том Круз.

"Якщо з’являються будь-які ознаки ламкості чи випадіння, це негайно усувають. Він дуже піклується про свій зовнішній вигляд", — пояснило джерело.

Таблоїд звертає увагу, що зачіска Тома Круза допомогає йому вигдядати елегантним героєм і після 60. Також саме вона могла приваблювати численних жінок, з якими актор мав романи.

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