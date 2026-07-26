Нові "Примарний гонщик" та "Чорна пантера": Marvel представила поповнення супергероїв

Marvel Studios оголосила про два сенсаційні кастинги. Раян Гослінг став наступним "Примарним гонщиком", а Девід Джонссон одягне костюм "Чорної Пантери".

У суботу, 25 липня, на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго студія Marvel оголосила, що знайшла нових акторів для свого кіновсесвіту. Про це пише Page Six.

Триразовий номінант на премію "Оскар", 45-річний Раян Гослінг зніметься у фільмі про пригоди "Примарного гонщика", прем’єра якого запланована на 2028 рік.

"Як ви знаєте, це персонаж, якого я давно хотів зіграти", — сказав Гослінг відвідувачам масштабного фестивалю коміксів та косплею.

Раян Гослінг Фото: з відкритих джерел

У фільмі "Примарний гонщик" Гослінг працюватиме з режисером "Дедпула" та "Росомахи" Шоном Леві.

Раніше роль мотоцикліста-каскадера Джонні Блейза у дилогії 2007 та 2011 років виконував Ніколас Кейдж. Його партнеркою була Єва Мендес.

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Також стало відомо, що зірка фільму "Чужий: Ромул" Девід Джонссон успадкує титул "Чорної Пантери" у третьому фільмі франшизи.

Девід Джонссон Фото: з відкритих джерел

Режисер Раян Куглер повідомив, що сиквел вийде в кінотеатрах 15 грудня 2028 року.

"Дякую цій чудовій родині, до якої я маю честь, привілей і благословення приєднатися", — сказав актор зі сцени, викликавши у натовпі скандування "Ваканда!".

Нагадаємо, що у голлівудського актора Тома Круза є ціла команда співробітників, які дбають про його легендарну зачіску. Саме волосся є "головним пріоритетом" для зірки вже багато-багато років.

Також Фокус повідомляв, що аукціонний дім Heritage Auctions продав світловий меч Люка Скайуокера, який використовували у фільмі "Зоряні війни: Епізод V — Імперія завдає удару у відповідь" 1980 року. Атрибут джедая пішов з молотка за значну суму — 3,75 млн доларів.