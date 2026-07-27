Секрет курицы из KFC может быть раскрыт: в США распродают наследие полковника Сандерса

В городе, где зародилась сеть ресторанов Kentucky Fried Chicken, на аукционе выставят дом, ресторан и, возможно, даже секретную смесь специй, которая сделала курицу KFC знаменитой во всем мире.

Спустя почти полвека после его смерти лицо Харланда Сандерса стало одним из самых узнаваемых в мире. А KFC теперь является третьим по стоимости ресторанным брендом вмире. Теперь в Шелбивилле, штат Кентукки, на аукцион выставили наследие полковника, который до самой смерти жалел, что продал свою компанию за 2 миллиона долларов в 1964 году. Среди артефактов – его блокнот с рецептом панировки из 11 трав и специй, которые, по легенде, его жена смешала на собственной кухне, пишет NY Times.

После 52 лет сохранения наследия полковника Сандерса, семья, купившая у него недвижимость, решила, что пришло время двигаться дальше. 28 июля они выставят на аукцион дом и остатки его личного имущества, а также традиционный сельский ресторан, который он открыл в своей бывшей штаб-квартире Kentucky Fried Chicken и который до сих пор каждую неделю подает сотни порций знаменитой курицы.

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Ресторан и дом полковника Сандерса продают на аукционе Фото: Соцсети

Среди выставленных на продажу предметов — Библия полковника, дорожный набор ножей и черный галстук-бабочка, который он носил, чтобы подчеркнуть свой белый костюм. Счастливчик может уйти домой с поздравительной открыткой от президента Ричарда Никсона или одной из скороварок, которые Сандерс использовал для совершенствования своего рецепта курицы.

Но главной приманкой аукциона стал ежедневник Сандерса в коричневой кожаной обложке 1964 года. На одной из страниц, под адресом его дантиста, полковник аккуратно перечислил точные пропорции 11 трав и специй. Джонатан Клунк, агент по недвижимости из Луисвилла, организующий продажу имущества полковника, сказал, что не может гарантировать, что это именно та самая секретная формула, и не позволит фотографу сделать снимок до начала аукциона.

Блокнот Сандерса в котором есть тот самый рецепт панировки для курицы KFC Фото: Соцсети

Продажа — это последний шаг в постепенном отступлении Kentucky Fried Chicken из Кентукки, где полковник Сандерс когда-то был такой же важной частью идентичности штата. В 1991 году из названия компании было исключено слово "Кентукки", когда она переименовалась в KFC. В прошлом году компания Yum! Brands, которая теперь владеет KFC (наряду с Taco Bell и Pizza Hut), перенесла штаб-квартиру сети ресторанов быстрого питания из Луисвилла в Плано, штат Техас.

Аукцион проходит в непростой для KFC момент. Несмотря на то, что их курица пользуется мировым успехом и продается в 135 странах, дела в Соединенных Штатах, на которые приходится всего 13 процентов продаж, идут неважно. Курица на косточке, визитная карточка компании, теряет популярность среди молодых американцев, выросших на наггетсах.

С момента продажи своих ресторанов и до самой своей смерти в 1980 году Сандерс оставался крайне критически настроенным по отношению к продукции, продаваемой под его именем, — даже несмотря на то, что он оставался в компании в качестве оплачиваемого представителя бренда. В 1976 году на него даже подали в суд представители франшизы KFC, утверждая, что он опорочил бренд и нанес ущерб продажам. Суд постановил, что его комментарии являются защищенной свободой слова.

Вещи "отца" KFC полковника Сандерса Фото: Соцсети

В том же году ресторанный критик New York Times Мими Шератон провела 86-летнего полковника по ресторану KFC в Нью-Йорке.

"Это худшая жареная курица, которую я когда-либо видел, — сказал он, добавив: "Никто не заставит меня проглотить эту картошку".

KFC и полковник Сандерс – что известно о самой известной жареной курице в мире

Полковник Харлан Сандерс изобрел в конце 1930-х годов метод жарки курицы. Тогда он владел кафе, заправкой и мотелем в Корбине, штат Кентукки. Приготовление настоящей южной жареной курицы на чугунной сковороде могло занимать 30 минут, что было слишком долго для клиентов. Его метод включал в себя обмакивание в молоко и яйцо, щедрый слой хорошо приправленной муки и девятиминутную жарку в скороварке с маслом.

В 1952 году его первый франчайзи изменил все. Пит Харман, владевший популярным рестораном в Солт-Лейк-Сити, придумал идею упаковывать несколько кусочков курицы в ведро вместе с булочками и подливкой. Они придумали слоган "Пальчики оближешь" и название "Kentucky Fried Chicken".

Полковник Сандерс жалел, что продал свой бренд и даже свое лицо

Также был придуман сам образ полковника Сандерса. Он действительно был полковником – это почетное звание, которое присваивал губернатор Кентукки. Тогда ему было слегка за 60, так что он осветлял седеющие волосы и появлялся на публике в неизменном белом костюме.

В 1956 году новая межштатная автомагистраль изменила маршрут для клиентов, отведя их на несколько миль от ресторана и заправки Сандерса. Он продал его себе в убыток. Полковник и его вторая жена, Клаудия, погрузили в свой "Олдсмобиль" скороварку, холодильник с сырой курицей и свою смесь специй и отправились путешествовать по стране, открывая новые франшизы.

Несколько лет спустя, когда бизнес разросся настолько — до более чем 600 франшиз — что потребовался официальный головной офис, они переехали в Шелбивилл. Сандерсу было 73 года, и темпы роста опережали возможности его небольшой команды.

Богатый инвестор из Нэшвилла и Джон Й. Браун-младший , молодой юрист, который впоследствии станет губернатором, убедили Сандерса продать им компанию и свой образ за 2 миллиона долларов в 1964 году. Семь лет спустя эти двое продали Kentucky Fried Chicken алкогольному гиганту Heublein за 285 миллионов долларов.

Полковник остался в компании, чтобы продвигать бренд, получая пожизненную зарплату, которая начиналась с 40 000 долларов в год. Он относился к работе серьезно, сотни раз появлялся на публике и раздавал автографы. Но по мере роста компании и изменения рецептов он становился все более раздраженным. Иногда он заходил в франшизы, ругал менеджера и выбрасывал еду, которую считал некачественной.

Сандерс открыл ресторан в 1968 году, чтобы использовать помещение своей бывшей штаб-квартиры и поблагодарить жену, которая хотела управлять традиционным южным рестораном. Но в основном, это было сделано для того, чтобы показать людям, каким должен быть настоящий вкус Kentucky Fried Chicken.

Сандерс открыл ресторан для жены, в которой подавали "настоящую" курицу, а не KFC

Он назвал его "Столовая Клаудии Сандерс, леди полковника". Компания Heublein пригрозила ему судебным иском за использование своей интеллектуальной собственности. Сандерс ответил иском против Heublein , которая в итоге выплатила ему 1 миллион долларов в качестве компенсации по внесудебному урегулированию. Он изменил название на "Столовая Клаудии Сандерс".

Со временем рестораном стала управлять чета Сеттл, но их дети не хотят продолжать бизнес на жареной курице, так что на продажу выставлено все: от артефактов времен Сандерса, до ресторана и семейного дома.

А точный рецепт панировки до сих пор неизвестен. Семья Сеттл жарила свою курицу в приправах 99-X, компании Marion-Kay Spices , которая начала производить ее для полковника еще в 1960-х годах. В ней много молотого имбиря, майоран, шалфей, кориандр и глутамат натрия.

А оригинальный рукописный рецепт 1940 года якобы хранится в цифровом сейфе, заключенном в бетонный корпус толщиной в два фута, и круглосуточно контролируется с помощью видеонаблюдения и датчиков движения.

Напомним, Фокус ранее писал, что: